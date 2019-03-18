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МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

Рубрика: общество

18.03.2019 18:55

фото: pixabay.com

Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай в списке регионов, где МЧС прогнозирует наиболее сложную обстановку во время таяния снега. 

По прогнозу МЧС, 300 населённых пунктов в трёх регионах Сибири могут пострадать от весеннего половодья. Это Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай. 

Такую информацию озвучил во время совещания по подготовке к паводковому периоду глава ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктор Орлов. 

«В зону подтопления, исходя из худшего сценария, могут попасть три сотни населённых пунктов, 600 участков дорог и 138 социально значимых объектов», – отметил Виктор Орлов. 

В регионах, находящихся в опасной зоне, подготовлены пункты временного размещения для 200 тысяч человек. 

Глава ГУ МЧС по Новосибирской области также назвал реки, которые вызывают особое опасение. Это Алей, Чумыш, Чарыш на Алтае, Карасук, Иня и Тара в Новосибирской области и Бия, которая протекает по территории всех трёх проблемных регионов. По прогнозу уровень воды может подняться на 2,5 метра выше нормы. 

Начальник департамента Росгидромета по Сибирскому Федеральному округу Александр Гритчин сообщил, что запасы снега в этом году превышены почти на 150 % в бассейне Оби и до 193 % по притокам. Таяние снега в горах Алтая, по прогнозу, начнётся в среднем на неделю раньше обычного. Учитывая резкие перепады температур, не исключено, что вода пойдёт поверх ещё закрытых рек и будет заполнять низины. 

Напомним, уже 19 марта сапёры ЦВО начнут подрывные работы на реке Бии, чтобы не допустить подтопления 10 сёл с численностью населения 3,5 тысячи человек.

Теги: Сибирь паводок Обь

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

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