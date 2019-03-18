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Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

Рубрика: общество

18.03.2019 13:37

Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске появилась рабочая группа, которая будет отвечать за целостность архитектурного облика региона, его благоустройство и доступность социальных объектов для жителей. 

Министерство строительства Новосибирской области решило заняться внешним обликом поселений и создало рабочую группу, которая будет следить за архитектурным наполнением региона. Информация об этом появилась на сайте областного правительства сегодня, 18 марта. 

Отвечать за новую рабочую группу будет министр строительства области Иван Шмидт. Также в неё вошли представители областного правительства из мэрии Новосибирска, вузов и профессионального сообщества. 

«Планируется, что эксперты займутся формированием целостного и гармоничного облика зданий», – пояснил главный архитектор региона Александр Авсейков. 

Основной задачей рабочей группы станет разработка способов формирования архитектурно-художественного образа населённых пунктов, проработка элементов дизайна, благоустройство территорий, создание единого подхода к ландшафтному проектированию. Кроме того, в число задач хотят включить доступность социальных объектов для жителей.

Напомним, 11 марта 2019 года мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах.

Теги: архитектура строительство Минстрой

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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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