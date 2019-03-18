Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

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Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик регионаРубрика: общество
18.03.2019 13:37
Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирске появилась рабочая группа, которая будет отвечать за целостность архитектурного облика региона, его благоустройство и доступность социальных объектов для жителей.
Министерство строительства Новосибирской области решило заняться внешним обликом поселений и создало рабочую группу, которая будет следить за архитектурным наполнением региона. Информация об этом появилась на сайте областного правительства сегодня, 18 марта.
Отвечать за новую рабочую группу будет министр строительства области Иван Шмидт. Также в неё вошли представители областного правительства из мэрии Новосибирска, вузов и профессионального сообщества.
«Планируется, что эксперты займутся формированием целостного и гармоничного облика зданий», – пояснил главный архитектор региона Александр Авсейков.
Основной задачей рабочей группы станет разработка способов формирования архитектурно-художественного образа населённых пунктов, проработка элементов дизайна, благоустройство территорий, создание единого подхода к ландшафтному проектированию. Кроме того, в число задач хотят включить доступность социальных объектов для жителей.
Напомним, 11 марта 2019 года мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах.
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