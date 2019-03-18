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На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

Рубрика: общество

18.03.2019 11:11

фото из архива sib.fm

Перепады температур и сильный ветер в Новосибирске сменятся мягкой и тёплой погодой.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, завтра, 19 марта, в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха поднимется с -10 в ночное время суток до -2 днём.

В последующие дни осадки прекратятся, солнце прогреет воздух до +4 градусов. Однако потепление ожидается ближе к концу рабочей недели.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает горожан об опасности рыбной ловли со льда из-за его небольшой толщины.

«Наиболее опасным периодом для выхода на лёд являются конец марта и начало апреля, когда лёд на водных объектах ещё есть, но у него небольшая толщина и неоднородная структура», – уточнили в ведомстве.

В связи с потеплением и ранним разрушением льда комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вынуждена была организовать проведение акции «Безопасный лёд» на неделю раньше – 16 марта. Обычно мониторинг безопасности водных объектов начинается 25 марта.

Напомним, 13 марта специалисты ГУ МЧС предупреждали новосибирцев о сильном гололёде и возможных частых ДТП.

 

Теги: погода ГУ МЧС

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сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

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