На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

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На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потеплениеРубрика: общество
18.03.2019 11:11
фото из архива sib.fm
Перепады температур и сильный ветер в Новосибирске сменятся мягкой и тёплой погодой.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, завтра, 19 марта, в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха поднимется с -10 в ночное время суток до -2 днём.
В последующие дни осадки прекратятся, солнце прогреет воздух до +4 градусов. Однако потепление ожидается ближе к концу рабочей недели.
ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает горожан об опасности рыбной ловли со льда из-за его небольшой толщины.
«Наиболее опасным периодом для выхода на лёд являются конец марта и начало апреля, когда лёд на водных объектах ещё есть, но у него небольшая толщина и неоднородная структура», – уточнили в ведомстве.
В связи с потеплением и ранним разрушением льда комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вынуждена была организовать проведение акции «Безопасный лёд» на неделю раньше – 16 марта. Обычно мониторинг безопасности водных объектов начинается 25 марта.
Напомним, 13 марта специалисты ГУ МЧС предупреждали новосибирцев о сильном гололёде и возможных частых ДТП.
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