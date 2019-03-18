На заводе в Омске рабочий погиб из-за взрыва печи

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Рабочий погиб на одном из металлургических заводов в результате взрыва плавильной печи; следком начал проверку.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Омской области организовали доследственную проверку по факту гибели 32-летнего мужчины на рабочем месте, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, днём 16 марта в одном из производственных цехов омского предприятия произошёл взрыв металлоплавильной печи.

В результате аварии один из плавильщиков, обслуживающих печь, получил смертельные ранения.

Следователям предстоит выяснить, по каким причинам произошёл взрыв. Уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, в начале марта новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона.