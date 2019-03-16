NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

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Крупный астероид, недавно открытый астрономами, пролетит достаточно близко от Земли.

NASA сообщает о приближении к Земле крупного астероида. 22 марта это небесное тело пройдёт от 305 тысячах километров от нашей планеты – это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны. По данным исследователей NASA, небесное тело движется со скоростью около пяти километров в секунду, а его диаметр составляет примерно 40 метров.

В сентябре прошлого года мимо Земли пролетел ещё более крупный астероид — его размеры составляли от 70 до 160 метров.

Напомним, на днях в небе над Красноярским краем пролетел метеорит.