Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

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Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решёткуРубрика: общество
18.03.2019 13:18
фото из архива sib.fm
Мужчина использовал против сотрудника Росгвардии скрытый клинок, который он вмонтировал в костыль.
Новосибирский областной суд вынес приговор местному жителю по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, в ноябре прошлого, 2018 года 42-летний новосибирец пришел в магазин «Ярче!», где взял с прилавка алкоголь и начал его пить. Расплачиваться за напиток он при этом отказался.
«Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако мужчина открутил от своего костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и ударил сотрудника полиции в грудь», – добавили в управлении.
Росгвардеец в результате нападения не пострадал, так как был в бронежилете.
Решением Новосибирского областного суда нападавшего приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Напомним, на прошлой неделе заключённый колонии № 3 напал на помощника начальника исправительного учреждения.
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