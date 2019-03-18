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Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

Рубрика: общество

18.03.2019 13:18

фото из архива sib.fm

Мужчина использовал против сотрудника Росгвардии скрытый клинок, который он вмонтировал в костыль.

Новосибирский областной суд вынес приговор местному жителю по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, в ноябре прошлого, 2018 года 42-летний новосибирец пришел в магазин «Ярче!», где взял с прилавка алкоголь и начал его пить. Расплачиваться за напиток он при этом отказался.

«Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако мужчина открутил от своего костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и ударил сотрудника полиции в грудь», – добавили в управлении.

Росгвардеец в результате нападения не пострадал, так как был в бронежилете.

Решением Новосибирского областного суда нападавшего приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, на прошлой неделе заключённый колонии № 3 напал на помощника начальника исправительного учреждения.

Теги: нападения Росгвардия

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Предложить новость

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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

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В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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