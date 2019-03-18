Новосибирск на три дня погрузится в туман

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Новосибирск на три дня погрузится в туманРубрика: общество
18.03.2019 11:59
фото из группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Из-за распространения над Сибирью области высокого атмосферного давления синоптики прогнозируют сильные туманы на ближайшие дни.
Сегодня, 18 марта, утром туман накрыл сразу несколько регионов Сибирского Федерального округа: Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский край и Республику Алтай. В последней введено предупреждение о сильных снегопадах и возможных сходах лавин. В Иркутской области закрыто движение транспорта на перевале трассы «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах.
Как сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, в ближайшие три дня на территории Новосибирской области сохранится вероятность сильных туманов.
«Это связано с распространением области высокого давления, высокой влажностью при минусовых температурах и, практически, при безветрии. Похожие условия сохранятся в Новосибирске ближайшие три дня. Потом мы прогнозируем повышение температуры и туманы уйдут», – сообщил Ренад Ягудин.
Новосибирцы меж тем заполонили социальные сети фотографиями утреннего тумана. Люди комментируют: «Красиво и зловеще одновременно».
Напомним, в начале февраля новосибирский самолет из-за тумана не смог совершить посадку в аэропорту Якутска.
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