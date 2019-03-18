Новосибирск на три дня погрузится в туман

фото из группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Из-за распространения над Сибирью области высокого атмосферного давления синоптики прогнозируют сильные туманы на ближайшие дни.

Сегодня, 18 марта, утром туман накрыл сразу несколько регионов Сибирского Федерального округа: Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский край и Республику Алтай. В последней введено предупреждение о сильных снегопадах и возможных сходах лавин. В Иркутской области закрыто движение транспорта на перевале трассы «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, в ближайшие три дня на территории Новосибирской области сохранится вероятность сильных туманов.

«Это связано с распространением области высокого давления, высокой влажностью при минусовых температурах и, практически, при безветрии. Похожие условия сохранятся в Новосибирске ближайшие три дня. Потом мы прогнозируем повышение температуры и туманы уйдут», – сообщил Ренад Ягудин.

Новосибирцы меж тем заполонили социальные сети фотографиями утреннего тумана. Люди комментируют: «Красиво и зловеще одновременно».

Напомним, в начале февраля новосибирский самолет из-за тумана не смог совершить посадку в аэропорту Якутска.