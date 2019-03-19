Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

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Советский и российский кинорежиссёр-документалист умер в Новосибирске на 77-м году жизни.

Прощание с Юрием Шиллером пройдёт в Новосибирске 20 марта.

Юрий Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области. Вся его сознательная жизнь была связана с Сибирью и с Новосибирском. Сюда, после окончания ВГИКа и службы в армии, Юрий Андреевич приехал «временно», а остался – навсегда.

Он снимал документальное кино про людей, про города, про профессии, про жизнь. Был неоднократным обладателем государственной премии, номинантом и победителем разнообразных фестивалей.

Работы Юрия Шиллера навечно обосновались в библиотеке Конгресса США, архиве Госфильмофонда РФ, архиве Гостелерадио. Их, как классику документального кино, изучают студенты ВГИКа.

В 2010 году Юрий Шиллер снял свой первый игровой фильм «Воробей», за который получил высшее признание на ХХII Шукшинском фестивале.

Прощание с Юрием Шиллером пройдёт 20 марта по адресу Кропоткина, 112 (Похоронный дом «ИМИ») с 12 до 13 часов.