4 балла
-5
64.67 73.36
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

Рубрика: общество

19.03.2019 08:44

фото группа «Сибирские огни» в социальной сети Facebook

Советский и российский кинорежиссёр-документалист умер в Новосибирске на 77-м году жизни. 

Прощание с Юрием Шиллером пройдёт в Новосибирске 20 марта. 

Юрий Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области. Вся его сознательная жизнь была связана с Сибирью и с Новосибирском. Сюда, после окончания ВГИКа и службы в армии, Юрий Андреевич приехал «временно», а остался – навсегда. 
Он снимал документальное кино про людей, про города, про профессии, про жизнь. Был неоднократным обладателем государственной премии, номинантом и победителем разнообразных фестивалей. 

Работы Юрия Шиллера навечно обосновались в библиотеке Конгресса США, архиве Госфильмофонда РФ, архиве Гостелерадио. Их, как классику документального кино, изучают студенты ВГИКа. 

В 2010 году Юрий Шиллер снял свой первый игровой фильм «Воробей», за который получил высшее признание на ХХII Шукшинском фестивале.

Прощание с Юрием Шиллером пройдёт 20 марта по адресу Кропоткина, 112 (Похоронный дом «ИМИ») с 12 до 13 часов.

Теги: кино

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.02.2019

События выходных: тает лёд

Истинно грузинская легенда, классика восто...

Читать далее
Image
26.12.2018

Соблазниться и стать свиньёй

Под видом новогодней комедии притаили...

Читать далее
Image
25.10.2018

Документально о недокументальном

Новосибирское документальное...

Читать далее

Новости по теме

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва» 13.03.2019 Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов» 07.03.2019 «Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар» 25.02.2019 Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны» 17.02.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...