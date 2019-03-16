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Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 09:31

ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "Инцидент Новосибирск"

В Ленинском районе дорожное покрытие продавилось под весом многотонной мусороуборочной машины; теперь въезд во двор оказался заблокирован. 

Этим утром, в Ленинском районе Новосибирска, въезд во двор дома на улице Плахотного 53\1, оказался заблокирован служебным автомобилем жилищной компании, сообщил подписчик паблика «ВКонтакте» — «Инцидент Новосибирск». 

Как оказалась, асфальт на въезде во двор продавился под тяжестью многотонного мусоровоза и просел. Колесо машины оказалось в ловушке — грузовик заблокировал проезд на придомовую территорию. 

«Про ситуацию нам давно известно. Оставили заявку. До обеда уберут», — прокомментировали ЧП в диспетчерской службе жилищно-эксплуатационной конторы ООО «Левобережная».  

Тем временем, в сети обсуждают произошедшее: «А почему бы мусором не заделать этот же провал? Всё равно будет прочнее, чем так, как сейчас делают», — написал под постом во «ВКонтакте» интернет-пользователь Александр. 

«Застрял в текстурах, так сказать», — шутит другой пользователь. 

Напомним, 10 марта фура пробила бензобак и заблокировала двор в Бердске. 

 

Теги: авария происшествие

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Бердская школьница получила титул самой красивой девушки города

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

сегодня 07:17 Хроника 0 Коммент.

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корнаков погиб в Новосибирске

вчера 23:27 Общество 0 Коммент.

Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

вчера 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

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