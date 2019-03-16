Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "Инцидент Новосибирск"

В Ленинском районе дорожное покрытие продавилось под весом многотонной мусороуборочной машины; теперь въезд во двор оказался заблокирован.

Этим утром, в Ленинском районе Новосибирска, въезд во двор дома на улице Плахотного 53\1, оказался заблокирован служебным автомобилем жилищной компании, сообщил подписчик паблика «ВКонтакте» — «Инцидент Новосибирск».

Как оказалась, асфальт на въезде во двор продавился под тяжестью многотонного мусоровоза и просел. Колесо машины оказалось в ловушке — грузовик заблокировал проезд на придомовую территорию.

«Про ситуацию нам давно известно. Оставили заявку. До обеда уберут», — прокомментировали ЧП в диспетчерской службе жилищно-эксплуатационной конторы ООО «Левобережная».

Тем временем, в сети обсуждают произошедшее: «А почему бы мусором не заделать этот же провал? Всё равно будет прочнее, чем так, как сейчас делают», — написал под постом во «ВКонтакте» интернет-пользователь Александр.

«Застрял в текстурах, так сказать», — шутит другой пользователь.

Напомним, 10 марта фура пробила бензобак и заблокировала двор в Бердске.