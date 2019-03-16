Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

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Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворовРубрика: проиcшествия
18.03.2019 09:31
ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "Инцидент Новосибирск"
В Ленинском районе дорожное покрытие продавилось под весом многотонной мусороуборочной машины; теперь въезд во двор оказался заблокирован.
Этим утром, в Ленинском районе Новосибирска, въезд во двор дома на улице Плахотного 53\1, оказался заблокирован служебным автомобилем жилищной компании, сообщил подписчик паблика «ВКонтакте» — «Инцидент Новосибирск».
Как оказалась, асфальт на въезде во двор продавился под тяжестью многотонного мусоровоза и просел. Колесо машины оказалось в ловушке — грузовик заблокировал проезд на придомовую территорию.
«Про ситуацию нам давно известно. Оставили заявку. До обеда уберут», — прокомментировали ЧП в диспетчерской службе жилищно-эксплуатационной конторы ООО «Левобережная».
Тем временем, в сети обсуждают произошедшее: «А почему бы мусором не заделать этот же провал? Всё равно будет прочнее, чем так, как сейчас делают», — написал под постом во «ВКонтакте» интернет-пользователь Александр.
«Застрял в текстурах, так сказать», — шутит другой пользователь.
Напомним, 10 марта фура пробила бензобак и заблокировала двор в Бердске.
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