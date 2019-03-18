Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

Фото с сайта Федерации спортивной гимнастики России

Второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике заняла Германия, третье – Япония.

Сборная России по спортивной гимнастике победила в соревнованиях EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019 в немецком городе Штутгарте, которые являются одним из этапов Кубка мира. Об этом сообщили вчера, 17 марта, на сайте Федерации спортивной гимнастики России. В состав сборной вошли два новосибирца – Иван Стретович и Никита Игнатьев.

«Поздравляем мужскую команду в составе: Игнатьева Никиты, Кибартаса Ильи, Ланкина Дмитрия, Стретовича Ивана, Чичерова Александра – с золотой медалью в командном первенстве», – поздравили победителей в Федерации.

Россияне одержали победу с большим отрывом, набрал 170 995 баллов. Вторыми стали хозяева соревнований, немцы (168 162 балла), а третьими – японцы (168 65 баллов).

Новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев уже не в первый раз показывают высокие результаты на соревнованиях. Так, неделю назад, 10 марта, они выиграли пять медалей на чемпионате России в Пензе.

Напомним, 3 марта 2019 года футбольная Сибирь одержала победу в первой в этом году игре.