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Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

Рубрика: общество

18.03.2019 14:36

Фото с сайта Федерации спортивной гимнастики России

Второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике заняла Германия, третье – Япония.

Сборная России по спортивной гимнастике победила в соревнованиях EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019 в немецком городе Штутгарте, которые являются одним из этапов Кубка мира. Об этом сообщили вчера, 17 марта, на сайте Федерации спортивной гимнастики России. В состав сборной вошли два новосибирца – Иван Стретович и Никита Игнатьев.

«Поздравляем мужскую команду в составе: Игнатьева Никиты, Кибартаса Ильи, Ланкина Дмитрия, Стретовича Ивана, Чичерова Александра – с золотой медалью в командном первенстве», – поздравили победителей в Федерации.

Россияне одержали победу с большим отрывом, набрал 170 995 баллов. Вторыми стали хозяева соревнований, немцы (168 162 балла), а третьими – японцы (168 65 баллов).

Новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев уже не в первый раз показывают высокие результаты на соревнованиях. Так, неделю назад, 10 марта, они выиграли пять медалей на чемпионате России в Пензе.

Напомним, 3 марта 2019 года футбольная Сибирь одержала победу в первой в этом году игре.

Теги: спорт Германия победители

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Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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