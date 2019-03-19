Лента новостейПредложить новость
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»
Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ
Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП
Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭРубрика: общество
19.03.2019 08:22
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соревнованиях идущих в Абу-Даби принимают участие более семи тысяч спортсменов из 190 стран.
Вячеслав Горносталев из Новосибирска стал абсолютным трёхкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады — 2019. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области сегодня, 18 марта.
Выступления сибиряка проходили 16 марта в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Новосибирец завоевал первое место в силовом троеборье в весовой категории до 59 килограмм. Вячеслав показал результаты : 130 килограмм в упражнении «присед», «жим» — 100, «тяга»- 150.
Воспитанник Обского психоневрологического интерната своим выступлением со штангой, принес четыре золотых медали для российской сборной.
Напомним, в феврале 2018 года новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях.
Комментарии
Лента новостей
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»
Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ
Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП
Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной
Статьи по теме
Сжатые кулаки, открытое сердце
В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Новости по теме
Популярное