Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соревнованиях идущих в Абу-Даби принимают участие более семи тысяч спортсменов из 190 стран.

Вячеслав Горносталев из Новосибирска стал абсолютным трёхкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады — 2019. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области сегодня, 18 марта.

Выступления сибиряка проходили 16 марта в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Новосибирец завоевал первое место в силовом троеборье в весовой категории до 59 килограмм. Вячеслав показал результаты : 130 килограмм в упражнении «присед», «жим» — 100, «тяга»- 150.

Воспитанник Обского психоневрологического интерната своим выступлением со штангой, принес четыре золотых медали для российской сборной.

Напомним, в феврале 2018 года новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях.