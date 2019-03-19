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Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

Рубрика: общество

19.03.2019 08:22

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соревнованиях идущих в Абу-Даби принимают участие более семи тысяч спортсменов из 190 стран.

Вячеслав  Горносталев из Новосибирска стал абсолютным трёхкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады — 2019. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области сегодня, 18 марта.

Выступления сибиряка проходили 16 марта в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Новосибирец завоевал первое место в силовом троеборье в весовой категории до 59 килограмм. Вячеслав показал результаты : 130 килограмм в упражнении «присед», «жим» — 100, «тяга»- 150.

Воспитанник Обского психоневрологического интерната своим выступлением со штангой, принес четыре золотых медали для российской сборной.

Напомним, в феврале 2018  года новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях.

Теги: спорт соревнования инвалидность

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Лента новостей

Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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