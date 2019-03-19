Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

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Следить за тем, чтобы на заражённую ртутью территорию обанкротившегося завода в Усолье-Сибирском никто не заходил, будут частные охранники.

Территорию потенциально опасного объекта на территории города Усолья-Сибирского в Иркутской области поручили охранять частникам. Соответствующее соглашение подписали региональные власти в ЧОП «Арес+».

Охранникам предстоит ограничить доступ посторонних на территорию обанкротившегося завода «Усольехимпром», который занимался производством карбида калия и хлора, широко используя опасный металл – ртуть.

С 7 февраля в Усолье-Сибирском введён режим повышенной готовности. Он связан с тем, что местные жители, пользуясь заброшенностью территории завода, начали вывозить отсюда строительные материалы и прочие пригодные в хозяйстве конструкции.

Контракт с ЧОП «Арес+» заключён до 31 декабря 2019 года. Услуга охранников оценена в 12,5 миллиона рублей.

Напомним, 28 февраля Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирск привезут более тысячи баллонов с остатками ртути с предприятия «Усольехимпром».