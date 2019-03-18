Под Шерегешем произошло смертельное ДТП

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN на трассе между Темиртау и Шерегешем.

Пассажир ВАЗ-2114 погиб при столкновении с грузовиком на дороге между Кемеровской областью и Казахстаном. Фотографии и информация с места ДТП появились сегодня, 18 марта в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов водителя грузовика, он двигался в сторону Темиртау, когда по дороге ему навстречу вылетел легковой автомобиль ВАЗ – он подскочил на неровности и его водитель не смог справится с управлением. Попытки избежать столкновения не увенчались успехом из-за высокой скорости движения ВАЗа.

В ДТП также пострадали водитель и ещё два пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сиб.фм отправил запрос в пресс-центр МВД России.

Напомним, в марте 2019 года пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском.