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Под Шерегешем произошло смертельное ДТП

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 17:08

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN на трассе между Темиртау и Шерегешем.

Пассажир ВАЗ-2114 погиб при столкновении с грузовиком на дороге между Кемеровской областью и Казахстаном. Фотографии и информация с места ДТП появились сегодня, 18 марта в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов водителя грузовика, он двигался в сторону Темиртау, когда по дороге ему навстречу вылетел легковой автомобиль ВАЗ – он подскочил на неровности и его водитель не смог справится с управлением. Попытки избежать столкновения не увенчались успехом из-за высокой скорости движения ВАЗа.

В ДТП также пострадали водитель и ещё два пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Сиб.фм отправил запрос в пресс-центр МВД России.

Напомним, в марте 2019 года пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском.

 

Теги: ДТП шерегеш

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Предложить новость

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Река Катунь освобождается ото льда

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят Центр генетических технологий за 20 миллиардов рублей

сегодня 15:36 Наука 0 Коммент.

На заводе в Омске рабочий погиб из-за взрыва печи

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

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