Под Шерегешем произошло смертельное ДТП

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Под Шерегешем произошло смертельное ДТПРубрика: проиcшествия
18.03.2019 17:08
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком MAN на трассе между Темиртау и Шерегешем.
Пассажир ВАЗ-2114 погиб при столкновении с грузовиком на дороге между Кемеровской областью и Казахстаном. Фотографии и информация с места ДТП появились сегодня, 18 марта в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте».
Со слов водителя грузовика, он двигался в сторону Темиртау, когда по дороге ему навстречу вылетел легковой автомобиль ВАЗ – он подскочил на неровности и его водитель не смог справится с управлением. Попытки избежать столкновения не увенчались успехом из-за высокой скорости движения ВАЗа.
В ДТП также пострадали водитель и ещё два пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сиб.фм отправил запрос в пресс-центр МВД России.
Напомним, в марте 2019 года пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском.
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