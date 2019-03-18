Лента новостейПредложить новость
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под НовосибирскомРубрика: общество
18.03.2019 14:29
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сын и отец спасли двух женщин из горящего дома в Искитимском районе Новосибирской области.
Сын и отец спасли соседей из сильного пожара, произошедшего в селе Белово ночью, 17 марта. Первым, кто увидел пожар и бросился на помощь, был 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сегодня, 18 марта.
Дом загорелся в ночное время, когда многие из жители села уже спали. В 2:00 на пульт спасателям поступил звонок с информацией о пожаре. До прибытия сотрудников МЧС Тимофей Словаков вместе с отцом Михаилом спасли из полыхающего дома двух женщин.
«В окне увидел, что горит соседский дом, разбудил отца и прямо в тапках побежал к дому. Сначала пытался затушить пламя снегом, паника была, ничего не получалось, потом стал стучать в окна, будить соседок. Они проснулись, но выйти через горящую дверь не могли. Поэтому я рукой разбил два окна, осколками порезал руку, женщинам выбраться на улицу помог мой отец», – рассказал о своём подвиге Тимофей Словаков.
Прибывшие на место спасатели за десять минут ликвидировали возгорание, к сожалению, частный дом был уже полностью уничтожен.
В ближайшее время школьник будет награждён за проявленные храбрость и отвагу при спасении жизни людей.
Напомним, 15 марта 2019 года оставленных без присмотра детей удалось спасти благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.
Комментарии
Лента новостей
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Статьи по теме
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное