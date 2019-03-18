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Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

Рубрика: общество

18.03.2019 14:29

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сын и отец спасли двух женщин из горящего дома в Искитимском районе Новосибирской области.

Сын и отец спасли соседей из сильного пожара, произошедшего в селе Белово ночью, 17 марта. Первым, кто увидел пожар и бросился на помощь, был 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сегодня, 18 марта.

Дом загорелся в ночное время, когда многие из жители села уже спали. В 2:00 на пульт спасателям поступил звонок с информацией о пожаре. До прибытия сотрудников МЧС Тимофей Словаков вместе с отцом Михаилом спасли из полыхающего дома двух женщин.

«В окне увидел, что горит соседский дом, разбудил отца и прямо в тапках побежал к дому. Сначала пытался затушить пламя снегом, паника была, ничего не получалось, потом стал стучать в окна, будить соседок. Они проснулись, но выйти через горящую дверь не могли. Поэтому я рукой разбил два окна, осколками порезал руку, женщинам выбраться на улицу помог мой отец», – рассказал о своём подвиге Тимофей Словаков.

Прибывшие на место спасатели за десять минут ликвидировали возгорание, к сожалению, частный дом был уже полностью уничтожен.

В ближайшее время школьник будет награждён за проявленные храбрость и отвагу при спасении жизни людей.

Напомним, 15 марта 2019 года оставленных без присмотра детей удалось спасти благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

 

 

Теги: пожар МЧС подросток спасение

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