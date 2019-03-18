Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

фото из архива sib.fm

Большую часть средств в рамках посевной кампании направят на закупку удобрений и средств защиты растений.

Весенне-полевые работы в этом году обойдутся региональному бюджету в 6,9 миллиарда рублей. Это на 13 % или на 800 млн рублей больше, чем годом ранее. Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, посевная площадь в этом году увеличится на 38 тысяч гектаров и составит 2 млн 264 тысяч гектаров.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, существенную часть ресурсов – 3,3 млрд рублей – направят на закупку минеральных удобрений и химических средств защиты растений. На приобретение горюче-смазочных материалов потратят 2,1 млрд рублей, на закупку запчастей и семян – 1 млрд и 0,5 млрд рублей соответственно.

В настоящее время готовность сельхозтехники оценивается в 85 %. Сельхозтоваропроизводители уже подготовили 291,9 тысячи тонн семян, что составляет 98,5 % от потребности.

«Несмотря на то, что мы по основным показателям видим готовность выше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, некоторым районам и хозяйствам нужно подтянуться, провести соответствующую работу на местах. В целом могу констатировать, что ход подготовки к посевной в Новосибирской области находится на достаточно высоком уровне», – подвёл итог совещания губернатор Андрей Травников.

Напомним, в прошлом году новосибирские аграрии вынуждены были сдвинуть сроки посевной из-за плохой погоды.