Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублейРубрика: общество
18.03.2019 14:59
фото из архива sib.fm
Большую часть средств в рамках посевной кампании направят на закупку удобрений и средств защиты растений.
Весенне-полевые работы в этом году обойдутся региональному бюджету в 6,9 миллиарда рублей. Это на 13 % или на 800 млн рублей больше, чем годом ранее. Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, посевная площадь в этом году увеличится на 38 тысяч гектаров и составит 2 млн 264 тысяч гектаров.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, существенную часть ресурсов – 3,3 млрд рублей – направят на закупку минеральных удобрений и химических средств защиты растений. На приобретение горюче-смазочных материалов потратят 2,1 млрд рублей, на закупку запчастей и семян – 1 млрд и 0,5 млрд рублей соответственно.
В настоящее время готовность сельхозтехники оценивается в 85 %. Сельхозтоваропроизводители уже подготовили 291,9 тысячи тонн семян, что составляет 98,5 % от потребности.
«Несмотря на то, что мы по основным показателям видим готовность выше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, некоторым районам и хозяйствам нужно подтянуться, провести соответствующую работу на местах. В целом могу констатировать, что ход подготовки к посевной в Новосибирской области находится на достаточно высоком уровне», – подвёл итог совещания губернатор Андрей Травников.
Напомним, в прошлом году новосибирские аграрии вынуждены были сдвинуть сроки посевной из-за плохой погоды.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное