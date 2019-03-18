Пьянство привело к поножовщине в Новосибирске

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Советском районе мужчина получил ножевое ранение от своей собутыльницы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской Области.

По информации следователей, днём 16 марта в Советском районе Новосибирска 29-летний мужчина распивал в своей квартире спиртное вместе подругой. Внезапно между выпившими приятелями возникла ссора. Женщина набросилась с ножом на своего знакомого и нанесла удар в живот. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в Центральную клиническую больницу.

Не имевшая ранее судимостей 28-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. В скором времени её ожидает суд.

Напомним, в марте в Иркутской области мужчина зарезал приятеля за отказ хранить молчание о другом убийстве.