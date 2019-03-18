Пьянство привело к поножовщине в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Пьянство привело к поножовщине в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.03.2019 10:53
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Советском районе мужчина получил ножевое ранение от своей собутыльницы.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской Области.
По информации следователей, днём 16 марта в Советском районе Новосибирска 29-летний мужчина распивал в своей квартире спиртное вместе подругой. Внезапно между выпившими приятелями возникла ссора. Женщина набросилась с ножом на своего знакомого и нанесла удар в живот. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в Центральную клиническую больницу.
Не имевшая ранее судимостей 28-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. В скором времени её ожидает суд.
Напомним, в марте в Иркутской области мужчина зарезал приятеля за отказ хранить молчание о другом убийстве.
Комментарии
Лента новостей
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное