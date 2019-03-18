Пьяный водитель задавил женщину под Новосибирском и скрылся

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В посёлке Мамоново водитель иномарки совершил наезд на 48-летнюю женщину; от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В Новосибирской области началась доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации оперативников, вечером 17 марта в селе Мамоново 60-летний водитель двигался за рулём автомобиля «Мазда Милления». На улице Гагарина мужчина сбил 48-летнюю местную жительницу.

Не оказав первой помощи и не вызвав медиков, мужчина поспешил покинуть место происшествия, однако вскоре его задержали инспекторы ДПС. Пострадавшая в результате наезда женщина погибла на месте ДТП. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

О возбуждении уголовного дела в отношении водителя в МВД пока не сообщали.

Напомним, в марте под Новосибирском дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмерть.