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Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

Рубрика: общество

18.03.2019 13:53

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УТ МВД ПО СФО

Пассажирка рейса Новосибирск – Екатеринбург обратилась в полицию после того, как не обнаружила в сумке дорогостоящего аксессуара.

Следователи ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего экс-работника аэропорта за кражу дорогих наручных часов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО сегодня, 18 марта.

Летевшая рейсом Новосибирск – Екатеринбург 37-летняя женщина обратилась к сотрудникам полиции после того, как узнала, что из её багажной сумки пропали часы известного бренда. Пропажу пострадавшая оценила в 350 тысяч рублей.

Возможного злоумышленника, присвоившего дорогие часы, в течение суток задержала транспортная полиция совместно со службой экономической безопасности АО «Аэропорт Толмачёво». Им оказался работник воздушной гавани который на данный момент, уже не числится в списке сотрудников. За кражу часов обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, 10 января 2019 года в аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота.

 

Теги: Толмачёво полиция кража

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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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