Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УТ МВД ПО СФО

Пассажирка рейса Новосибирск – Екатеринбург обратилась в полицию после того, как не обнаружила в сумке дорогостоящего аксессуара.

Следователи ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего экс-работника аэропорта за кражу дорогих наручных часов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО сегодня, 18 марта.

Летевшая рейсом Новосибирск – Екатеринбург 37-летняя женщина обратилась к сотрудникам полиции после того, как узнала, что из её багажной сумки пропали часы известного бренда. Пропажу пострадавшая оценила в 350 тысяч рублей.

Возможного злоумышленника, присвоившего дорогие часы, в течение суток задержала транспортная полиция совместно со службой экономической безопасности АО «Аэропорт Толмачёво». Им оказался работник воздушной гавани который на данный момент, уже не числится в списке сотрудников. За кражу часов обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, 10 января 2019 года в аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота.