Рейс из Новосибирска в Москву задержали больше чем на четыре часа

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18.03.2019 12:40
фото с сайта аэропорта Толмачёво
При взлёте лайнер резко затормозил и вернулся к терминалу для высадки пассажиров.
Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня утром прекратил набор скорости на взлётной полосе аэропорта «Толмачёво». Во время разгона была выявлена вибрация одного из двигателей.
«Командиром воздушного судна было принято решение прекратить полёт и вернуться на место стоянки для диагностики и устранения причин неисправности», – говорится в официальном сообщении авиакомпании «Уральские авиалинии», которое Сиб.фм предоставили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет рейса был назначен на 12 часов по местному времени, однако в данный момент продолжается посадка на борт.
Напомним, 21 февраля аэропорт Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире.
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