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Рейс из Новосибирска в Москву задержали больше чем на четыре часа

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 12:40

фото с сайта аэропорта Толмачёво

При взлёте лайнер резко затормозил и вернулся к терминалу для высадки пассажиров. 

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня утром прекратил набор скорости на взлётной полосе аэропорта «Толмачёво». Во время разгона была выявлена вибрация одного из двигателей. 

«Командиром воздушного судна было принято решение прекратить полёт и вернуться на место стоянки для диагностики и устранения причин неисправности», – говорится в официальном сообщении авиакомпании «Уральские авиалинии», которое Сиб.фм предоставили в пресс-службе аэропорта Толмачёво. 

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет рейса был назначен на 12 часов по местному времени, однако в данный момент продолжается посадка на борт. 

Напомним, 21 февраля аэропорт Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире. 

Теги: Толмачёво самолет

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Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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