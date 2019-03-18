Река Катунь освобождается ото льда

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Река Катунь освобождается ото льдаРубрика: общество
18.03.2019 16:50
Скриншот из видеозаписи
Видео, снятое с квадрокоптера, показывает, как красиво оживает после зимы одна из красивейших рек Сибири.
В Горном Алтае начали освобождаться ото льда реки Катунь и Бия.
«Изумрудная Катунь пробуждается». Под таким заголовком выложил в видео на хостинг ютуб пользователь с ником A.S. Travel.
На кадрах, сделанных с помощью квадрокоптера, запечатлены первые моменты вскрытия одного из основных притоков Оби – реки Катуни.
Кстати, в этом году специалисты МЧС прогнозируют, что из-за раннего вскрытия рек и высоких температур в зону подтопления могут попасть 300 населенных пунктов в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.
Напомним, 14 марта на реке Бии сапёры начали подрыв льда, чтобы не допустить подтоплений.
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