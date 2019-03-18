Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

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Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздухаРубрика: общество
18.03.2019 13:07
Источник фото: www.ehow.com.br
Специалисты Росконтроля оценили качество семи популярных среди покупателей освежителей воздуха: Symphony, Airwick, Chirton, CleanOk, Clever, Glade и «Каждый день».
Эксперты Росконтроля составили свой рейтинг средств бытовой химии, в оценку специалистов вошли четыре основных пункта: безопасность, отсутствие следов на поверхности, удобство и экономичность.
По итогам анализа продукты марок «Каждый день» и Symphony показали лучшие результаты в категории «безопасность». Эксперты присвоили им четвёртый, самый низкий уровень потенциальной угрозы.
Освежитель воздуха «Каждый день» набрал наибольшее количество баллов за все четыре показателя: он оказался самым удобным, безопасным и дешёвым. Замыкают рейтинг продукты марок Airwick и CleanOk. Большую часть баллов освежитель от Airwick потерял в ценовом соотношении – он оказался самым дорогим, а товар CleanOk не смог продемонстрировать достойного результата в категории «безопасность».
Напомним, 16 марта Росконтроль назвал самую низкокалорийную икру из баклажана.
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