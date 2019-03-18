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Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

Рубрика: общество

18.03.2019 13:07

Источник фото: www.ehow.com.br

Специалисты Росконтроля оценили качество семи популярных среди покупателей освежителей воздуха: Symphony, Airwick, Chirton, CleanOk, Clever, Glade и «Каждый день». 

Эксперты Росконтроля составили свой рейтинг средств бытовой химии, в оценку специалистов вошли четыре основных пункта: безопасность, отсутствие следов на поверхности, удобство и экономичность. 

По итогам анализа продукты марок «Каждый день» и Symphony показали лучшие результаты в категории «безопасность». Эксперты присвоили им четвёртый, самый низкий уровень потенциальной угрозы.

Освежитель воздуха «Каждый день» набрал наибольшее количество баллов за все четыре показателя: он оказался самым удобным, безопасным и дешёвым. Замыкают рейтинг продукты марок Airwick и CleanOk. Большую часть баллов освежитель от Airwick потерял в ценовом соотношении – он оказался самым дорогим, а товар CleanOk не смог продемонстрировать достойного результата в категории «безопасность». 

Напомним, 16 марта Росконтроль назвал самую низкокалорийную икру из баклажана. 

 

 

Теги: здоровье безопасность Росконтроль

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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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