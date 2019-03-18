Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрываРубрика: проиcшествия
18.03.2019 14:41
фото из группы «Барнаул22» в социальной сети «ВКонтакте»
Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило сразу в 34 учреждения.
Сегодня утром в городе Бийске Алтайского края прошла массовая эвакуация 34 социальных объектов. В каждый из них пришло электронное письмо с угрозой взрыва.
В список эвакуированных объектов попали школы, больницы, поликлиники и учебные заведения. В общей сложности людей спешно пришлось вводить на улицу из 34 социальных учреждений.
На месте работали оперативные службы. Как сообщает администрация города Бийска, в результате проверки не было обнаружено подозрительных предметов.
Напомним, 16 марта в Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали посетителей бара.
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Лента новостей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
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