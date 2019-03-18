Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

фото из группы «Барнаул22» в социальной сети «ВКонтакте»

Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило сразу в 34 учреждения.

Сегодня утром в городе Бийске Алтайского края прошла массовая эвакуация 34 социальных объектов. В каждый из них пришло электронное письмо с угрозой взрыва.

В список эвакуированных объектов попали школы, больницы, поликлиники и учебные заведения. В общей сложности людей спешно пришлось вводить на улицу из 34 социальных учреждений.

На месте работали оперативные службы. Как сообщает администрация города Бийска, в результате проверки не было обнаружено подозрительных предметов.

Напомним, 16 марта в Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали посетителей бара.