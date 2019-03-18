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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 14:41

фото из группы «Барнаул22» в социальной сети «ВКонтакте»

Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило сразу в 34 учреждения. 

Сегодня утром в городе Бийске Алтайского края прошла массовая эвакуация 34 социальных объектов. В каждый из них пришло электронное письмо с угрозой взрыва. 

В список эвакуированных объектов попали школы, больницы, поликлиники и учебные заведения. В общей сложности людей спешно пришлось вводить на улицу из 34 социальных учреждений. 

На месте работали оперативные службы. Как сообщает администрация города Бийска, в результате проверки не было обнаружено подозрительных предметов. 

Напомним, 16 марта в Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали посетителей бара. 

Теги: Алтай

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сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Река Катунь освобождается ото льда

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят Центр генетических технологий за 20 миллиардов рублей

сегодня 15:36 Наука 0 Коммент.

На заводе в Омске рабочий погиб из-за взрыва печи

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

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