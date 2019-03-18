Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

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Рубрика: общество, проиcшествия

18.03.2019 12:14

ФОТО ИЗ АРХИВА SIB.FM

Женщина отправилась за город к знакомому; выпивший мужчина забил её до смерти деревянной палкой.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области продолжают расследование убийства женщины, безвестно пропавшей в начале марта этого года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, ночью 3 марта 2019 года жительница Новосибирска приехала к своему знакомому в село Локти Мошковского района. Совместное распитие спиртного окончилось ссорой, во время которой мужчина схватил деревянную палку и стал бить 46-летнюю женщину по голове. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства, изложенные в сообщении СУ СКР, совпали с обстоятельствами исчезновения и смерти новосибирской лётчицы Татьяны Маминой. В ведомстве догадки подтвердили.

Следователям не сразу удалось обнаружить пропавшую. После произошедшего ночью 3 марта женщину объявили в розыск как без вести пропавшую. 11 марта Сиб.фм написал о деталях её исчезновения, а 16 марта стало известно о том, что тело пропавшей обнаружили в Мошковском районе. В то время как автомобиль, на котором погибшая отправилась в гости к знакомому – на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска. Как следует из сообщения ГУ МВД по Новосибиркой области, машину из Мошковского района в Новосибирск злоумышленник перегнал, чтобы запутать следствие.

Подозреваемый в убийстве 35-летний мужчина задержан и заключён под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

Напомним, в октябре 2018 года, уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске.

Теги: происшествия криминал

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Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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