Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

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Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицыРубрика: общество, проиcшествия
18.03.2019 12:14
ФОТО ИЗ АРХИВА SIB.FM
Женщина отправилась за город к знакомому; выпивший мужчина забил её до смерти деревянной палкой.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области продолжают расследование убийства женщины, безвестно пропавшей в начале марта этого года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, ночью 3 марта 2019 года жительница Новосибирска приехала к своему знакомому в село Локти Мошковского района. Совместное распитие спиртного окончилось ссорой, во время которой мужчина схватил деревянную палку и стал бить 46-летнюю женщину по голове. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Обстоятельства, изложенные в сообщении СУ СКР, совпали с обстоятельствами исчезновения и смерти новосибирской лётчицы Татьяны Маминой. В ведомстве догадки подтвердили.
Следователям не сразу удалось обнаружить пропавшую. После произошедшего ночью 3 марта женщину объявили в розыск как без вести пропавшую. 11 марта Сиб.фм написал о деталях её исчезновения, а 16 марта стало известно о том, что тело пропавшей обнаружили в Мошковском районе. В то время как автомобиль, на котором погибшая отправилась в гости к знакомому – на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска. Как следует из сообщения ГУ МВД по Новосибиркой области, машину из Мошковского района в Новосибирск злоумышленник перегнал, чтобы запутать следствие.
Подозреваемый в убийстве 35-летний мужчина задержан и заключён под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.
Напомним, в октябре 2018 года, уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске.
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