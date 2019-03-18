Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

ФОТО ИЗ АРХИВА SIB.FM

Женщина отправилась за город к знакомому; выпивший мужчина забил её до смерти деревянной палкой.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области продолжают расследование убийства женщины, безвестно пропавшей в начале марта этого года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, ночью 3 марта 2019 года жительница Новосибирска приехала к своему знакомому в село Локти Мошковского района. Совместное распитие спиртного окончилось ссорой, во время которой мужчина схватил деревянную палку и стал бить 46-летнюю женщину по голове. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства, изложенные в сообщении СУ СКР, совпали с обстоятельствами исчезновения и смерти новосибирской лётчицы Татьяны Маминой. В ведомстве догадки подтвердили.

Следователям не сразу удалось обнаружить пропавшую. После произошедшего ночью 3 марта женщину объявили в розыск как без вести пропавшую. 11 марта Сиб.фм написал о деталях её исчезновения, а 16 марта стало известно о том, что тело пропавшей обнаружили в Мошковском районе. В то время как автомобиль, на котором погибшая отправилась в гости к знакомому – на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска. Как следует из сообщения ГУ МВД по Новосибиркой области, машину из Мошковского района в Новосибирск злоумышленник перегнал, чтобы запутать следствие.

Подозреваемый в убийстве 35-летний мужчина задержан и заключён под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

Напомним, в октябре 2018 года, уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске.