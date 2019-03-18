Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

Фото с сайта пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области

Поездка на снегоходе чуть не стоила сибиряку жизни.

Сотрудники МЧС России спасли жизнь мужчине, упавшему со снегохода во время поездки на льду Новосибирского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области 17 марта.

Инцидент произошёл 16 марта, в тот день на пульт спасателей поступило сообщение, что на льду неподалёку от посёлка Сосновка мужчина разбился на снегоходе. Отправившиеся на место сотрудники бердского поисково-спасательного отряда обнаружили пострадавшего на льду, в пяти километрах от берега.

Как выяснилось на месте, мужчина при падении повредил позвоночник и был парализован. После оказания первой помощи мужчину доставили на берег и передали медикам.

Напомним, 10 марта женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше.