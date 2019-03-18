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Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

Рубрика: общество

18.03.2019 10:31

Фото с сайта пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области

Поездка на снегоходе чуть не стоила сибиряку жизни. 

Сотрудники МЧС России спасли жизнь мужчине, упавшему со снегохода во время поездки на льду Новосибирского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области 17 марта.

Инцидент произошёл 16 марта, в тот день на пульт спасателей поступило сообщение, что на льду неподалёку от посёлка Сосновка мужчина разбился на снегоходе. Отправившиеся на место сотрудники бердского поисково-спасательного отряда обнаружили пострадавшего на льду, в пяти километрах от берега.

Как выяснилось на месте, мужчина при падении повредил позвоночник и был парализован. После оказания первой помощи мужчину доставили на берег и передали медикам.

Напомним, 10 марта женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше.

Теги: МЧС

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Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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