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В Бурятии пьяная женщина зарезала сожителя на глазах у детей

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 14:19

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Потребовавший очередную порцию спиртного мужчина получил от сожительницы удар ножом, ставший для него смертельным. 

В Улан-Удэ началось расследование по факту убийства 43-летнего местного жителя сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия. 

По предварительным данным, днём 15 марта 2019 года житель Улан-Удэ выпивал в комнате общежития вместе со своей гражданской супругой. После того, как спиртное подошло к концу, мужчина захотел продолжить застолье и попросил у сожительницы денег, однако та отказала в просьбе, после чего между ними возникла ссора. 

Захмелевшая к тому времени женщина разозлилась и напала на своего супруга с ножом. Всё это происходило на глазах у детей, которых разбудил шум скандала. Через распахнутые двери общежития сцену нападения увидела соседка. Очевидица сумела отобрать у нападавшей нож и вызвать скорую помощь. 

Несмотря на усилия врачей, доставленный в реанимацию мужчина скончался. 

«Из допросов родственников потерпевшего известно, что обвиняемая физически превосходила сожителя и во время семейных ссор после употребления спиртных напитков нередко избивала его, но в правоохранительные органы для разбирательств по поводу побоев мужчина не обращался», – говорится на сайте ведомства. 

По подозрению в убийстве 36-летняя мать двоих детей предстанет перед судом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте 2019 года в Бурятии завершилось расследование, достойное экранизации.

Теги: происшествия Бурятия криминал

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Предложить новость

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Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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