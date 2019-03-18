В Бурятии пьяная женщина зарезала сожителя на глазах у детей

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Потребовавший очередную порцию спиртного мужчина получил от сожительницы удар ножом, ставший для него смертельным.

В Улан-Удэ началось расследование по факту убийства 43-летнего местного жителя сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.

По предварительным данным, днём 15 марта 2019 года житель Улан-Удэ выпивал в комнате общежития вместе со своей гражданской супругой. После того, как спиртное подошло к концу, мужчина захотел продолжить застолье и попросил у сожительницы денег, однако та отказала в просьбе, после чего между ними возникла ссора.

Захмелевшая к тому времени женщина разозлилась и напала на своего супруга с ножом. Всё это происходило на глазах у детей, которых разбудил шум скандала. Через распахнутые двери общежития сцену нападения увидела соседка. Очевидица сумела отобрать у нападавшей нож и вызвать скорую помощь.

Несмотря на усилия врачей, доставленный в реанимацию мужчина скончался.

«Из допросов родственников потерпевшего известно, что обвиняемая физически превосходила сожителя и во время семейных ссор после употребления спиртных напитков нередко избивала его, но в правоохранительные органы для разбирательств по поводу побоев мужчина не обращался», – говорится на сайте ведомства.

По подозрению в убийстве 36-летняя мать двоих детей предстанет перед судом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте 2019 года в Бурятии завершилось расследование, достойное экранизации.