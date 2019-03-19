В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

Источник фотографии: www.rivage.ru

Поток иностранцев увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 50 тысяч человек за два месяца.

В период с января по февраль 2019 года Байкал посетили почти 50 тысяч туристов. В 2018 году эта цифра была почти вдвое скромнее – 28 тысяч человек. Об этом рассказала руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

«На первом месте традиционно Китай – на Байкал приехали более 36 тысяч туристов из этой страны. На втором месте Южная Корея, на третьем – Монголия, на четвёртом – Франция, и на пятом – Германия», – прокомментировала ситуацию Сливина.

Увеличение числа туристов связывают в первую очередь с проведением Международного фестиваля зимних игр «Зимниада» на Байкале. В этом году торжество провели в шестнадцатый раз. На это мероприятие из Европы, Америки и Азии в Сибирь приехали 38 тысяч туристов. Однако Екатерина Сливина утверждает, что это далеко не предел.

«Сейчас наша задача: равномерно распределить туристический поток по побережью Байкала, найти новые локации для проведения массовых мероприятий, новые места для продвижения зимнего туризма», – пояснила руководитель регионального туристического агентства.

Напомним, туристы из Китая в целом стали чаще посещать Сибирь.