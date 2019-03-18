В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

фото из группы «Типичный Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте»

Кузнецы десятков городов России трудились, чтобы установить монумент к годовщине трагедии.

Памятник погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» доставили в Кемерово.

Над созданием монумента трудилась, буквально, вся Россия. Десятки кузнецов страны и ближнего зарубежья присылали кованые вишенки к месту сбора памятника – в Ульяновск.

Монумент выполнен в виде вишнёвого дерева. Каждая ветвь – в своей стилистике. На одной – гроздь, словно олицетворение погибшей семьи, на другой – обнимающиеся вишенки – символ погибших влюблённых, на третьей – цветы вишни как олицетворение детей. В создании памятника приняли участие умельцы из 72 городов России и ближнего зарубежья.

25 марта – годовщина трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек.

Напомним, накануне в Красноярском крае при тушении пожара погибли двое огнеборцев.