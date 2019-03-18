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В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»Рубрика: общество
18.03.2019 14:39
фото из группы «Типичный Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте»
Кузнецы десятков городов России трудились, чтобы установить монумент к годовщине трагедии.
Памятник погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» доставили в Кемерово.
Над созданием монумента трудилась, буквально, вся Россия. Десятки кузнецов страны и ближнего зарубежья присылали кованые вишенки к месту сбора памятника – в Ульяновск.
Монумент выполнен в виде вишнёвого дерева. Каждая ветвь – в своей стилистике. На одной – гроздь, словно олицетворение погибшей семьи, на другой – обнимающиеся вишенки – символ погибших влюблённых, на третьей – цветы вишни как олицетворение детей. В создании памятника приняли участие умельцы из 72 городов России и ближнего зарубежья.
25 марта – годовщина трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек.
Напомним, накануне в Красноярском крае при тушении пожара погибли двое огнеборцев.
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