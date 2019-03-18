В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

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В Кемеровской области нашли тела пропавших детейРубрика: проиcшествия
18.03.2019 10:44
фото с сайта pixabay.com
Двое малолетних детей, которые пропали в воскресенье в Прокопьевске, найдены мёртвыми.
Тела погибших несовершеннолетних мальчика и девочки обнаружили в Прокопьевске Кемеровской области в день заявления об их пропаже. Возбуждено уголовное дело.
Сообщение о безвестном исчезновении детей в возрасте шести и семи лет поступило в полицию в 23 часа 17 марта. Поиск начали незамедлительно. Найти малышей живыми не удалось, они утонули. СУ СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Как сообщают в пресс-службе ведомства, семья проживала в доме на берегу реки. Днём дети без присмотра гуляли на участке. В 18 часов мать забеспокоилась, обнаружив, что сына и дочки нигде нет. Сначала искала самостоятельно, потом обратилась к правоохранителям. В результате организованных поисков тела детей нашли в воде.
«Следствие рассматривает версию того, что дети могли кататься с горки и, не успев затормозить, съехали в ледяную воду. Или они могли гулять по тонкому льду и провалились. Отрабатываются все версии», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Напомним, 15 марта благодаря пожарному извещателю в Новосибирской области из задымлённого дома удалось спасти двоих детей.
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