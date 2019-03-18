В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

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В области на 100 открытых вакансий приходится 291 безработный; это на 0,6 % меньше, чем в прошлом году.

Аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали уровень безработицы в 84 городах России. Новосибирская область оказалась на 57 месте.

В основу рейтинга легли данные Росстата. В первую очередь учитывались данные о количестве безработных на 100 открытых вакансий, среднее время, которое требуется жителю региона на поиск работы и изменение уровня безработицы по отношению к периоду с ноября 2017 по январь 2018 года.

Как показало исследование, в Новосибирской области уровень безработицы составил 6 %. Это на 0,6 % меньше, чем в период с 2017 по 2018 год. На 100 открытых вакансий в регионе приходится 291 безработный, а на поиск работы средний новосибирец тратит 5,8 месяца.

Согласно данным Росстата, самый низкий уровень безработицы в Москве (1,2 %, 59 безработных на 100 вакансий), а самый высокий – в Республике Ингушетия (26,3 %, 14 887 безработных на 100 вакансий).

Напомним, 2 марта 2019 года Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы.