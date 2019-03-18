3 балла
-4
65.42 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

Рубрика: общество

18.03.2019 11:43

Фото с сайта pixabay.com

В области на 100 открытых вакансий приходится 291 безработный; это на 0,6 % меньше, чем в прошлом году.

Аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали уровень безработицы в 84 городах России. Новосибирская область оказалась на 57 месте.

В основу рейтинга легли данные Росстата. В первую очередь учитывались данные о количестве безработных на 100 открытых вакансий, среднее время, которое требуется жителю региона на поиск работы и изменение уровня безработицы по отношению к периоду с ноября 2017 по январь 2018 года.

Как показало исследование, в Новосибирской области уровень безработицы составил 6 %. Это на 0,6 % меньше, чем в период с 2017 по 2018 год. На 100 открытых вакансий в регионе приходится 291 безработный, а на поиск работы средний новосибирец тратит 5,8 месяца.

Согласно данным Росстата, самый низкий уровень безработицы в Москве (1,2 %, 59 безработных на 100 вакансий), а самый высокий – в Республике Ингушетия (26,3 %, 14 887 безработных на 100 вакансий).

Напомним, 2 марта 2019 года Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы. 

Теги: рейтинг безработица уровень жизни

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России 16.03.2019 Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России 14.03.2019 Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы 02.03.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...