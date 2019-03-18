В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

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С 18 по 25 марта в Новосибирске ГИБДД объявила операцию «Тонировка – Нечитаемый государственный регистрационный знак».

В Новосибирске с 9:00 18 марта объявлена «война» тонированным машинам и грязным номерным знакам.

Инспекторы будут останавливать тонированные машины и проверять светопропускную способность стёкол. В случае несоответствия требованиям техрегламента – штрафовать или составлять административные протоколы. Наказание также предусмотрено за управление автомобилями, на которых государственные регистрационные знаки заляпаны грязью или установлены в нарушение ГОСТа. Первых нарушителей, управляющих тонированными машинами, сегодня уже обязали удалить со стёкол затемнение.

Напомним, 1 марта Новосибирский областной суд подтвердил формулировку увольнения бывшего главного инспектора Сергея Штельмаха.