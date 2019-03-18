3 балла
-4
65.42 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

Рубрика: общество

18.03.2019 14:14

фото с сайта гибдд нсо

С 18 по 25 марта в Новосибирске ГИБДД объявила операцию «Тонировка – Нечитаемый государственный регистрационный знак». 

В Новосибирске с 9:00 18 марта объявлена «война» тонированным машинам и грязным номерным знакам. 

Инспекторы будут останавливать тонированные машины и проверять светопропускную способность стёкол. В случае несоответствия требованиям техрегламента – штрафовать или составлять административные протоколы. Наказание также предусмотрено за управление автомобилями, на которых государственные регистрационные знаки заляпаны грязью или установлены в нарушение ГОСТа. Первых нарушителей, управляющих тонированными машинами, сегодня уже обязали удалить со стёкол затемнение. 

Напомним, 1 марта Новосибирский областной суд подтвердил формулировку увольнения бывшего главного инспектора Сергея Штельмаха.

Теги: ГИБДД

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.06.2013

Ты гонишь

Новосибирские стритрейсеры об адреналине и идиотах на дорогах...

Читать далее
Image
06.12.2012

Стоп-машина

Снегопад заставил автовладельцев Новосибирска привыкнуть к рекордным ...

Читать далее
Image
10.10.2012

Никто скорую не уважает

Водители скорой помощи поставлены перед выбором...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта 08.03.2019 Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области 05.03.2019 В Новосибирске автобус врезался в столб: пять человек отправились в больницу 05.03.2019 Новосибирский облсуд подтвердил формулировку увольнения экс-начальника ГИБДД Штельмаха 01.03.2019 Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске 24.02.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...