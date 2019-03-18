В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

Лента новостейПредложить новость
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерамРубрика: общество
18.03.2019 14:14
фото с сайта гибдд нсо
С 18 по 25 марта в Новосибирске ГИБДД объявила операцию «Тонировка – Нечитаемый государственный регистрационный знак».
В Новосибирске с 9:00 18 марта объявлена «война» тонированным машинам и грязным номерным знакам.
Инспекторы будут останавливать тонированные машины и проверять светопропускную способность стёкол. В случае несоответствия требованиям техрегламента – штрафовать или составлять административные протоколы. Наказание также предусмотрено за управление автомобилями, на которых государственные регистрационные знаки заляпаны грязью или установлены в нарушение ГОСТа. Первых нарушителей, управляющих тонированными машинами, сегодня уже обязали удалить со стёкол затемнение.
Напомним, 1 марта Новосибирский областной суд подтвердил формулировку увольнения бывшего главного инспектора Сергея Штельмаха.
Комментарии
Лента новостей
Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей
Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира
Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона
Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку
Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин
Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы
В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза
Статьи по теме
Стоп-машина
Снегопад заставил автовладельцев Новосибирска привыкнуть к рекордным ...
Новости по теме
Популярное