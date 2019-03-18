В новосибирском Академгородке построят Центр генетических технологий за 20 миллиардов рублей

фото с сайта sun.day.az

По заявлениям Института цитологии и генетики СО РАН, будущий Центр генетических технологий уже имеет правовую базу и укомплектованную команду участников проекта.

На строительство уникального Центра генетических технологий потребуется более 20 млрд рублей. Деньги будут выделены в рамках национальной программы «Академгородок 2.0». Центр генетических технологий станет площадкой для различных проектов: от фундаментальных исследований до готовых продуктов и технологий.

По словам директора ФИЦ ИЦиГ СО РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кочетова, реализация проекта подобного масштаба поставит перед руководством целый ряд сложных задач.

«Начнём с того, что надо спроектировать и построить уникальные научные объекты, не имеющие аналогов в стране, затем обеспечить их не менее уникальным оборудованием и создать систему подготовки специалистов для работы на нём. Будут и другие непростые вопросы. К примеру, развитие генетических технологий (и особенно внедрение их продуктов в экономику) потребуют совершенствования нормативно-правовой базы», пояснил Алексей Кочетов.

Однако учёные заверили, что все проблемы решаемы при условии сотрудничества органов государственной власти, бизнес-структур и научного сообщества.

Кроме учёных, интерес к проекту уже проявили бизнесмены, десятки крупных компаний, включая «СИБУР», «Ростех», «ЭФКО».

Напомним, ранее сообщалось, что проект «Академгородок 2.0» может остаться нереализованным из-за нехватки квалифицированных кадров.