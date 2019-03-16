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В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

Рубрика: общество

18.03.2019 09:01

скриншот с видео на канале YouTube

Новосибирец Станислав Ражев снял этнопарк с высоты птичьего полёта.

На окраине Бердска в устье Берди местный бизнесмен своими силами возводит острог, который был основан ещё 300 лет назад и от которого ведёт свою историю город. Более 100 лет острог защищал российские земли от набегов кочевников.

Строения не являются точной исторической копией старого Бердска. Скорее, новый острог станет этнопарком, где все желающие смогут познакомиться с бытом того времени, увидеть работу кузнеца, гончара, рукодельниц. Предполагается, что на территории даже будут домашние животные, чтобы полностью передать дух времени и окунуть гостей в историю. 

Станислав Ражев снял заснеженный острог с высоты птичьего полёта и человеческого роста, так что каждый желающий может прогуляться по острогу уже сейчас, посмотрев минутное видео. 

Напомним, автор видео известен в Новосибирске не только своими красивыми и очень атмосферными работами, но и штрафами, которые на него периодически накладывает транспортная прокуратура за незаконный запуск дрона. 

Теги: история Бердск

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Предложить новость

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Бердская школьница получила титул самой красивой девушки города

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

сегодня 07:17 Хроника 0 Коммент.

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корнаков погиб в Новосибирске

вчера 23:27 Общество 0 Коммент.

Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

вчера 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

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