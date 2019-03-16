В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

скриншот с видео на канале YouTube

Новосибирец Станислав Ражев снял этнопарк с высоты птичьего полёта.

На окраине Бердска в устье Берди местный бизнесмен своими силами возводит острог, который был основан ещё 300 лет назад и от которого ведёт свою историю город. Более 100 лет острог защищал российские земли от набегов кочевников.

Строения не являются точной исторической копией старого Бердска. Скорее, новый острог станет этнопарком, где все желающие смогут познакомиться с бытом того времени, увидеть работу кузнеца, гончара, рукодельниц. Предполагается, что на территории даже будут домашние животные, чтобы полностью передать дух времени и окунуть гостей в историю.

Станислав Ражев снял заснеженный острог с высоты птичьего полёта и человеческого роста, так что каждый желающий может прогуляться по острогу уже сейчас, посмотрев минутное видео.

Напомним, автор видео известен в Новосибирске не только своими красивыми и очень атмосферными работами, но и штрафами, которые на него периодически накладывает транспортная прокуратура за незаконный запуск дрона.