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В Томске насильника детей отправили в колонию на четверть века

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 16:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Житель Красноярской области изнасиловал 18-летнюю томичку и малолетнюю девочку; суд вынес приговор. 

Суд вынес приговор в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в двух эпизодах сексуального насилия, один из которых был совершён в отношении малолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Как установлено следствием, обвиняемый переехал из Красноярска в Томск в августе 2017 года. Не прошло и месяца пребывания мужчины на новом месте, как неподалёку от Иркутского тракта, угрожая ножом, он изнасиловал 18-летнюю девушку. 

В декабре того же года мужчина надругался над малолетним ребёнком. Так же пригрозив девочке расправой, педофил удовлетворил свои сексуальные потребности. Как известно из материалов следователей, преступник был и раньше судим за аналогичные преступления. 

Во время допроса мужчина отрицал причастность к этим преступлениям, однако по приговору суда он отправится на 25 лет в колонию особого режима. 

Напомним, в марте педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой.

 

Теги: насилие происшествия криминал Томск

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Лента новостей

Предложить новость

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Река Катунь освобождается ото льда

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят Центр генетических технологий за 20 миллиардов рублей

сегодня 15:36 Наука 0 Коммент.

На заводе в Омске рабочий погиб из-за взрыва печи

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

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