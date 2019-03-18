В Томске насильника детей отправили в колонию на четверть века

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В Томске насильника детей отправили в колонию на четверть векаРубрика: проиcшествия
18.03.2019 16:44
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Житель Красноярской области изнасиловал 18-летнюю томичку и малолетнюю девочку; суд вынес приговор.
Суд вынес приговор в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в двух эпизодах сексуального насилия, один из которых был совершён в отношении малолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
Как установлено следствием, обвиняемый переехал из Красноярска в Томск в августе 2017 года. Не прошло и месяца пребывания мужчины на новом месте, как неподалёку от Иркутского тракта, угрожая ножом, он изнасиловал 18-летнюю девушку.
В декабре того же года мужчина надругался над малолетним ребёнком. Так же пригрозив девочке расправой, педофил удовлетворил свои сексуальные потребности. Как известно из материалов следователей, преступник был и раньше судим за аналогичные преступления.
Во время допроса мужчина отрицал причастность к этим преступлениям, однако по приговору суда он отправится на 25 лет в колонию особого режима.
Напомним, в марте педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой.
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