В Томске насильника детей отправили в колонию на четверть века

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Житель Красноярской области изнасиловал 18-летнюю томичку и малолетнюю девочку; суд вынес приговор.

Суд вынес приговор в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в двух эпизодах сексуального насилия, один из которых был совершён в отношении малолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Как установлено следствием, обвиняемый переехал из Красноярска в Томск в августе 2017 года. Не прошло и месяца пребывания мужчины на новом месте, как неподалёку от Иркутского тракта, угрожая ножом, он изнасиловал 18-летнюю девушку.

В декабре того же года мужчина надругался над малолетним ребёнком. Так же пригрозив девочке расправой, педофил удовлетворил свои сексуальные потребности. Как известно из материалов следователей, преступник был и раньше судим за аналогичные преступления.

Во время допроса мужчина отрицал причастность к этим преступлениям, однако по приговору суда он отправится на 25 лет в колонию особого режима.

Напомним, в марте педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой.