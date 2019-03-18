За гибель 14 детей директор лагеря «Сямозеро» получила девять с половиной лет колонии

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За гибель 14 детей директор лагеря «Сямозеро» получила девять с половиной лет колонииРубрика: проиcшествия
18.03.2019 19:13
фото с сайта wikipedia.org
Руководителя детского лагеря «Сямозеро» в Карелии отправили за решётку из-за трагедии во время водной прогулки.
Суд приговорил экс-директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову к заключению на 9,5 года в колонии общего режима. На такой же срок свободы лишился экс-координатор мероприятий Вадим Виноградов. Инструктора Валерия Круподерщикова освободили в зале суда, так как истёк срок назначенного наказания – девять месяцев.
Ещё трое обвиняемых по делу – инструктор, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора и врио начальника управления – от ответственности были освобождены.
Родные погибших детей по решению суда должны получить 40,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Группа из 51 человека, среди которых было всего четверо взрослых, отправилась на водную прогулку, не приняв во внимание сложные погодные условия. Начался шторм, во время которого после опрокидывания каноэ и рафта погибли 14 детей.
Напомним, сегодня, 18 марта, стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области нашли тела двоих пропавших накануне детей.
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