За гибель 14 детей директор лагеря «Сямозеро» получила девять с половиной лет колонии

2 балла
-8
64.67 73.36
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Река Катунь освобождается ото льда

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят Центр генетических технологий за 20 миллиардов рублей

сегодня 15:36 Наука 0 Коммент.

На заводе в Омске рабочий погиб из-за взрыва печи

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

За гибель 14 детей директор лагеря «Сямозеро» получила девять с половиной лет колонии

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 19:13

фото с сайта wikipedia.org

Руководителя детского лагеря «Сямозеро» в Карелии отправили за решётку из-за трагедии во время водной прогулки. 

Суд приговорил экс-директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову к заключению на 9,5 года в колонии общего режима. На такой же срок свободы лишился экс-координатор мероприятий Вадим Виноградов. Инструктора Валерия Круподерщикова освободили в зале суда, так как истёк срок назначенного наказания – девять месяцев. 

Ещё трое обвиняемых по делу – инструктор, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора и врио начальника управления – от ответственности были освобождены. 

Родные погибших детей по решению суда должны получить 40,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Группа из 51 человека, среди которых было всего четверо взрослых, отправилась на водную прогулку, не приняв во внимание сложные погодные условия. Начался шторм, во время которого после опрокидывания каноэ и рафта погибли 14 детей. 

Напомним, сегодня, 18 марта, стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области нашли тела двоих пропавших накануне детей.

Теги: суд дети трагедия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Река Катунь освобождается ото льда

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят Центр генетических технологий за 20 миллиардов рублей

сегодня 15:36 Наука 0 Коммент.

На заводе в Омске рабочий погиб из-за взрыва печи

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее

Новости по теме

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету сегодня 17:39 Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области 14.03.2019 Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне» 14.03.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...