Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

Источник фотографии: www.admkrsk.ru

Победитель сможет получить контракт на совместное с городом строительство комплекса.

На сайте городской администрации Красноярска появилось официальное положение конкурса «Лучший проект комплекса крематория».

За организацию и проведение конкурса отвечает департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города. Предложить свой проект крематория могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

В положении конкурса есть перечень объектов, которые обязательно должны быть внесены в проект: траурный зал, крематорий, колумбарий, комната отдыха и комната психологической разгрузки персонала. Победителя определят общественное рейтинговое голосование и конкурсная комиссия. Споры по поводу строительства крематория велись с 2014 года.

Напомним, в 2015 году новосибирский бизнесмен предложил бывшему мэру Красноярска выделить участок под строительство филиала новосибирского крематория. По его мнению, это позволило бы частично решить проблему с отсутствием мест на красноярских кладбищах.