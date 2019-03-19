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Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
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Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематорияРубрика: общество
19.03.2019 12:43
Источник фотографии: www.admkrsk.ru
Победитель сможет получить контракт на совместное с городом строительство комплекса.
На сайте городской администрации Красноярска появилось официальное положение конкурса «Лучший проект комплекса крематория».
За организацию и проведение конкурса отвечает департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города. Предложить свой проект крематория могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
В положении конкурса есть перечень объектов, которые обязательно должны быть внесены в проект: траурный зал, крематорий, колумбарий, комната отдыха и комната психологической разгрузки персонала. Победителя определят общественное рейтинговое голосование и конкурсная комиссия. Споры по поводу строительства крематория велись с 2014 года.
Напомним, в 2015 году новосибирский бизнесмен предложил бывшему мэру Красноярска выделить участок под строительство филиала новосибирского крематория. По его мнению, это позволило бы частично решить проблему с отсутствием мест на красноярских кладбищах.
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