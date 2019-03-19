Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

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Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезнейРубрика: общество
19.03.2019 17:22
Фото с сайта shutterstock.com
Чаще всего дети в России страдают от заболеваний дыхательных путей.
Эксперты Росстата составили рейтинг самых частых заболеваний среди детей младше 14 лет. На первом месте оказались проблемы с органами дыхания: за год от них пострадало более 30 миллионов детей. К таким недугам специалисты относят не только болезни бронхов и лёгких, но и грипп с ОРВИ.
На втором месте рейтинга оказались недуги, вызванные внешними факторами, такие как отравление и травмы. Они стали причиной обращения к врачу 2,6 млн детей.
Третье место заняли инфекционные и паразитарные заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки. Из-за них пришлось обращаться за медицинской помощью 1,7 млн детей.
Также в список вошли болезни связанные с пищеварением (1,7 млн детей) и развитием доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей (121,4 тысячи детей).
Напомним, 27 февраля Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин.
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