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Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

Рубрика: общество

19.03.2019 17:22

Фото с сайта shutterstock.com

Чаще всего дети в России страдают от заболеваний дыхательных путей.

Эксперты Росстата составили рейтинг самых частых заболеваний среди детей младше 14 лет. На первом месте оказались проблемы с органами дыхания: за год от них пострадало более 30 миллионов детей. К таким недугам специалисты относят не только болезни бронхов и лёгких, но и грипп с ОРВИ.

На втором месте рейтинга оказались недуги, вызванные внешними факторами, такие как отравление и травмы. Они стали причиной обращения к врачу 2,6 млн детей.

Третье место заняли инфекционные и паразитарные заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки. Из-за них пришлось обращаться за медицинской помощью 1,7 млн детей.

Также в список вошли болезни связанные с пищеварением (1,7 млн детей) и развитием доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей (121,4 тысячи детей).

Напомним, 27 февраля Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин.

 

Теги: болезни дети рейтинг

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Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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