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Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

Рубрика: общество

19.03.2019 15:31

фото из архива sib.fm

Комиссии предстоит проанализировать наличие квартир для расселения жильцов барабинской проблемной новостройки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Барабинском районе, где проконтролировал ход исполнения своих поручений по решению проблемы с жилым многоквартирным домом № 18 на улице Льва Толстого. Дом был возведён в 2014 году, однако вскоре его жильцы пожаловались на плесень, появившуюся на стенах и потолке, а также на разрушение фундамента.

В результате посещения дома Андрей Травников распорядился в течение двух недель подготовить необходимые документы для заседания комиссии, а также провести экспертизу по оценке состояния здания и путей по его реконструкции. По данным пресс-службы правительства региона, она запланирована на начало мая.

«Задача муниципальных властей – проанализировать, есть ли возможность уже в этом году приобрести квартиры для расселения всех жильцов этого дома. Они за эти годы натерпелись неудобств. Если комиссия найдёт основания для расселения дома, будем его в этом году расселять – включим дом в региональную программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья уже на этот год», – сообщил он.

Губернатор также добавил, что «было бы обидно» потерять дом, поэтому его стоит восстановить и использовать для муниципальных нужд. После заключения комиссии начнётся реконструкция этого здания.

Напомним, барабинскую новостройку, возведённую для расселения бараков, ранее отремонтировали при помощи клея.

Теги: губернатор строительство

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

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