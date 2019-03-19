Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

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Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в БарабинскеРубрика: общество
19.03.2019 15:31
фото из архива sib.fm
Комиссии предстоит проанализировать наличие квартир для расселения жильцов барабинской проблемной новостройки.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Барабинском районе, где проконтролировал ход исполнения своих поручений по решению проблемы с жилым многоквартирным домом № 18 на улице Льва Толстого. Дом был возведён в 2014 году, однако вскоре его жильцы пожаловались на плесень, появившуюся на стенах и потолке, а также на разрушение фундамента.
В результате посещения дома Андрей Травников распорядился в течение двух недель подготовить необходимые документы для заседания комиссии, а также провести экспертизу по оценке состояния здания и путей по его реконструкции. По данным пресс-службы правительства региона, она запланирована на начало мая.
«Задача муниципальных властей – проанализировать, есть ли возможность уже в этом году приобрести квартиры для расселения всех жильцов этого дома. Они за эти годы натерпелись неудобств. Если комиссия найдёт основания для расселения дома, будем его в этом году расселять – включим дом в региональную программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья уже на этот год», – сообщил он.
Губернатор также добавил, что «было бы обидно» потерять дом, поэтому его стоит восстановить и использовать для муниципальных нужд. После заключения комиссии начнётся реконструкция этого здания.
Напомним, барабинскую новостройку, возведённую для расселения бараков, ранее отремонтировали при помощи клея.
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