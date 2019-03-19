Дед попытался зарезать внука в Бердске

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчину доставили в центральную городскую больницу Бердска с проникающим ножевым ранением.

Сотрудники полиции в Бердске возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему родственнику.

По предварительным данным, вечером 18 марта внук и дед распивали спиртное. Во время застолья между родственниками возникла ссора, в результате которой 69-летний мужчина набросился на своего внука с ножом. С полученными травмами 24-летнего мужчину госпитализировали в центральную городскую больницу Бердска. Оказавшие помощь пострадавшему медики сообщили о ранении сотрудникам полиции.

В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело. Мера пресечения для него не избрана. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Хакасии после убийства пожилой парой собственного внука чиновников обвинили в халатности.