Дед попытался зарезать внука в Бердске

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Дед попытался зарезать внука в БердскеРубрика: проиcшествия
19.03.2019 11:39
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Мужчину доставили в центральную городскую больницу Бердска с проникающим ножевым ранением.
Сотрудники полиции в Бердске возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему родственнику.
По предварительным данным, вечером 18 марта внук и дед распивали спиртное. Во время застолья между родственниками возникла ссора, в результате которой 69-летний мужчина набросился на своего внука с ножом. С полученными травмами 24-летнего мужчину госпитализировали в центральную городскую больницу Бердска. Оказавшие помощь пострадавшему медики сообщили о ранении сотрудникам полиции.
В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело. Мера пресечения для него не избрана. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Хакасии после убийства пожилой парой собственного внука чиновников обвинили в халатности.
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