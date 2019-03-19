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Дед попытался зарезать внука в Бердске

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 11:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчину доставили в центральную городскую больницу Бердска с проникающим ножевым ранением. 

Сотрудники полиции в Бердске возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему родственнику. 

По предварительным данным, вечером 18 марта внук и дед распивали спиртное. Во время застолья между родственниками возникла ссора, в результате которой 69-летний мужчина набросился на своего внука с ножом. С полученными травмами 24-летнего мужчину госпитализировали в центральную городскую больницу Бердска. Оказавшие помощь пострадавшему медики сообщили о ранении сотрудникам полиции. 

В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело. Мера пресечения для него не избрана. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. 

Напомним, в Хакасии после убийства пожилой парой собственного внука чиновников обвинили в халатности.

 

Теги: покушение происшествия криминал

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Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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