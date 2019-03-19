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Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

Рубрика: общество

19.03.2019 12:11

фото с сайта pixabay.com

Во время лабораторных испытаний почти в половине исследуемых образцов были найдены микроорганизмы – от кишечной палочки до плесени. 

Специалисты независимого портала «Роскачество» проверили 48 марок пельменей, в том числе и детские. Результаты экспертизы они опубликовали на своём сайте. 

В целом результаты проверки оказались хорошими. В топ-10 качественных продуктов, по мнению экспертов, попали следующие марки: «Сибирская коллекция», «Дымов», «Цезарь», «Останкино. Папа может», «Ермолино», «Мираторг», «ВкусВилл», «Атяшево», «ДобрынинЪ» и «Уральские пельмени».

Помимо этого, экспертам удалось развеять популярные потребительские мифы. В этом продукте производители действительно используют мясо – свинину и говядину. А также не добавляют перемолотые кости. 

В исследование были включены и три марки детских пельменей: «Своими руками. Карапузы», «Снежана» («Детские») и «Цезарёнок». Однако результаты экспертизы оставляют желают лучшего. Так, в образце «Снежана («Детские»)» превышено количество микроорганизмов. Это может говорить о несоблюдении санитарно-гигиенических требований на производстве или о нарушении температурного режима. В образце «Своими руками. Карапузы» эксперты обнаружили кишечную палочку, которая может вызывать тошноту и рвоту у ребёнка. В марке «Цезарёнок» содержится мало начинки, а также количество заявленного содержания жира не соответствует реальному. 

Напомним, две недели назад Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада.

 

Теги: расследование продукты Роскачество

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сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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