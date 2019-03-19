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Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

Рубрика: общество

19.03.2019 16:02

ФОТО ИЗ АРХИВА SIB.FM

Кемеровский суд оставил под стражей Танзилю Комкову; она обвиняется в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере.

Центральный районный суд в Кемерове продлил срок ареста бывшему руководителю региональной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой.

«Срок содержания Комковой под стражей продлён до 30 марта 2019 года», – говорится в сообщении на сайте районного суда.

Как стало известно ранее, экс-главу Госстройнадзора задержали в конце марта 2018 года. Её обвинили в злоупотреблении служебным положением, а в октябре этого же года к обвинению добавилось получение взятки в особо крупном размере.

По результатам следствия, Танзила Комкова вместе со своим заместителем Светланой Шенгерей скрыли нарушения, которые произошли в результате реконструкции здания под ТРЦ «Зимняя вишня», и подписали акт о соответствии строения требованиям безопасности. Сейчас обе женщины находятся под стражей. Как сообщается на сайте районного суда Кемерова, ходатайство о продлении сроков в отношении Шенгерей будет рассмотрено 20 марта.

Напомним, 8 сентября 2018 года Следственный комитет предположил, что кемеровские пожарные вступили в сговор, чтобы препятствовать расследованию дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Теги: пожар суд Зимняя вишня

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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