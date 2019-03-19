Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

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Кемеровский суд оставил под стражей Танзилю Комкову; она обвиняется в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере.

Центральный районный суд в Кемерове продлил срок ареста бывшему руководителю региональной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой.

«Срок содержания Комковой под стражей продлён до 30 марта 2019 года», – говорится в сообщении на сайте районного суда.

Как стало известно ранее, экс-главу Госстройнадзора задержали в конце марта 2018 года. Её обвинили в злоупотреблении служебным положением, а в октябре этого же года к обвинению добавилось получение взятки в особо крупном размере.

По результатам следствия, Танзила Комкова вместе со своим заместителем Светланой Шенгерей скрыли нарушения, которые произошли в результате реконструкции здания под ТРЦ «Зимняя вишня», и подписали акт о соответствии строения требованиям безопасности. Сейчас обе женщины находятся под стражей. Как сообщается на сайте районного суда Кемерова, ходатайство о продлении сроков в отношении Шенгерей будет рассмотрено 20 марта.

Напомним, 8 сентября 2018 года Следственный комитет предположил, что кемеровские пожарные вступили в сговор, чтобы препятствовать расследованию дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».