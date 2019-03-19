5 баллов
-4
64.32 73
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

Рубрика: политика, общество

19.03.2019 14:49

Фото и видео с личной страницы Айсена Николаева в социальной сети FACEBOOK

На своей странице в Facebook глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал стихийный митинг, произошедший 18 марта в столице республики. 

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия), пообещал усилить меры по контролю за соблюдением миграционного законодательства в ответ на требования возмущённых жителей, устроивших митинг в центре Якутска вечером 18 марта. Об этом стало известно из публичного обращения, размещённого на личной странице главы в социальной сети Facebook. 

«Сегодня в “Триумфе” собралось более шести тысяч человек – и это не бунтующие подростки, а взрослые люди, осознанно пришедшие поговорить с властями...<…>…Мы должны полностью искоренить нелегальное предпринимательство – этот источник нелегальной миграции и недобросовестной конкуренции, этот рассадник криминала. Контролировать исполнение налогового законодательства, пресекать незаконную предпринимательскую деятельность, закрывать нелегальные торговые точки и заведения…» – написал Айсен Николаев. 

Также глава Якутии заявил, что миграционная политика в регионе должна быть направлена на защиту интересов жителей республики. По его словам, проблема мигрантов обусловлена не нехваткой работников, а желанием предпринимателей сэкономить на стоимости трудовых услуг, которые нелегальные мигранты готовы оказывать за меньшее вознаграждение, чем местные жители. 

«Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев, – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор», – сказал в своём обращении Айсен Николаев. 

Напомним, причиной стихийных волнений в центре Якутска послужило известие о том, что похитившие и изнасиловавшие жительницу Якутска злоумышленники оказались гражданами Республики Киргизия.

По информации следователей, опубликованной пресс-службой СУ СКР по Республике Саха (Якутия), ночью 17 марта гражданин Киргизии силой затащил жительницу Якутска в иномарку, отвёз в гаражный массив и там изнасиловал.

После надругательства он отвёз жертву в бокс автомастерской, где работали его приятели, откуда похищенной удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию. 

Узнав о задержании преступников, возмущённые жители города Якутска собрались на одной из центральных площадей и потребовали от властей республики решительных мер. 

Теперь, по словам Айсена Николаева, преступления, совершаемые мигрантами из стран Средней Азии, будут браться под особый контроль силовиков, а с руководителей национальных диаспор будет «особый спрос». 

Многие интернет-пользователи, в том числе и этнические якуты, оценили высказывания главы республики как шовинистские, однако сам Айсен Николаев предупредил в тексте обращения подобную критику, напомнив, что его высказывание не направлено против представителей какой бы то ни было национальности, а лишь напоминает о необходимости соблюдения законодательства, в том числе – миграционного. 

Напомним, в марте сибирские учёные заинтересовались возможностью возрождения вымерших видов животных на основе генетического материала, полученного из останков мамонтёнка, погибшего 28 тысяч лет назад. 

Теги: митинг политика Якутия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.01.2019

«Единая Россия» ставит на обновление

Выбрав нового лидера, ...

Читать далее
Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
29.10.2018

Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сена...

Читать далее
Image
22.10.2018

Свой парень на Алтае

Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
18.09.2018

Пауза перед изменениями

Давить на нового губернатора НСО бесполезно – ...

Читать далее

Новости по теме

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска 06.03.2019 Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом 26.02.2019 Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец 25.02.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...