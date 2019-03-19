Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

Фото и видео с личной страницы Айсена Николаева в социальной сети FACEBOOK

На своей странице в Facebook глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал стихийный митинг, произошедший 18 марта в столице республики.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия), пообещал усилить меры по контролю за соблюдением миграционного законодательства в ответ на требования возмущённых жителей, устроивших митинг в центре Якутска вечером 18 марта. Об этом стало известно из публичного обращения, размещённого на личной странице главы в социальной сети Facebook.

«Сегодня в “Триумфе” собралось более шести тысяч человек – и это не бунтующие подростки, а взрослые люди, осознанно пришедшие поговорить с властями...<…>…Мы должны полностью искоренить нелегальное предпринимательство – этот источник нелегальной миграции и недобросовестной конкуренции, этот рассадник криминала. Контролировать исполнение налогового законодательства, пресекать незаконную предпринимательскую деятельность, закрывать нелегальные торговые точки и заведения…» – написал Айсен Николаев.

Также глава Якутии заявил, что миграционная политика в регионе должна быть направлена на защиту интересов жителей республики. По его словам, проблема мигрантов обусловлена не нехваткой работников, а желанием предпринимателей сэкономить на стоимости трудовых услуг, которые нелегальные мигранты готовы оказывать за меньшее вознаграждение, чем местные жители.

«Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев, – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор», – сказал в своём обращении Айсен Николаев.

Напомним, причиной стихийных волнений в центре Якутска послужило известие о том, что похитившие и изнасиловавшие жительницу Якутска злоумышленники оказались гражданами Республики Киргизия.

По информации следователей, опубликованной пресс-службой СУ СКР по Республике Саха (Якутия), ночью 17 марта гражданин Киргизии силой затащил жительницу Якутска в иномарку, отвёз в гаражный массив и там изнасиловал.

После надругательства он отвёз жертву в бокс автомастерской, где работали его приятели, откуда похищенной удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Узнав о задержании преступников, возмущённые жители города Якутска собрались на одной из центральных площадей и потребовали от властей республики решительных мер.

Теперь, по словам Айсена Николаева, преступления, совершаемые мигрантами из стран Средней Азии, будут браться под особый контроль силовиков, а с руководителей национальных диаспор будет «особый спрос».

Многие интернет-пользователи, в том числе и этнические якуты, оценили высказывания главы республики как шовинистские, однако сам Айсен Николаев предупредил в тексте обращения подобную критику, напомнив, что его высказывание не направлено против представителей какой бы то ни было национальности, а лишь напоминает о необходимости соблюдения законодательства, в том числе – миграционного.

Напомним, в марте сибирские учёные заинтересовались возможностью возрождения вымерших видов животных на основе генетического материала, полученного из останков мамонтёнка, погибшего 28 тысяч лет назад.