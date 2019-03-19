«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

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Ремонт знаменитого паруса запланирован на летние театральные каникулы и не повлияет на работу театра.

На 2019 год запланирован ремонт металлической части крыши театра "Глобус", стоимость ремонта 110 миллионов рублей. Спроектированное в 1966 году Михаилом Стародубовым и Анатолием Сабировым здание, открылось в 1984 году и с тех пор крыша театра не реконструировалась.

"Предполагается выделение субсидии из бюджета Новосибирской области на реконструкцию", — уточнили в театре. Речь идет о включении ремонтных работ в "Глобусе" в паспорт регионального проекта "Культурная среда".

Администрация уверяет, что концепцию театра пересматривать никто не собирается, так что внешний облик "Глобуса" останется прежним.

Напомним, Новосибирский театр «Глобус» в декабре получил премию Министерства культуры РФ за лучшую постановку по классическому произведению Ф. М. Достоевского "Игрок".