Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

Лента новостейПредложить новость
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублейРубрика: общество
19.03.2019 13:55
фото с сайта novosibirsk.n1.ru
В пентхаусе есть несколько террас, гостевая и семейная зоны, а из окна открывается вид на Обское море и новый корпус НГУ.
В Советском районе продают самую дорогую квартиру в городе. Её цена составляет 135 миллионов рублей. Объявление появилось 16 марта на портале N1.RU.
В нём говорится, что двухэтажный пентхаус расположен на проспекте Академика Коптюга в верхней зоне Академгородка. Имеет три террасы – одну на нижнем и две – на верхнем этажах. Квартира находится на 15 этаже, а её общая площадь составляет около 339 квадратных метров.
Сейчас в квартире ещё идёт ремонт, поэтому на фотографиях, которые приложены к объявлению, показан лишь дизайн-проект.
«В отделке пентхауса используются натуральные материалы и их качественные аналоги. Например, ванная комната спальни хозяев отделана натуральным травертином. Полы в основном из паркетной доски из французского дуба и качественного широкоформатного керамогранита с подогревом», – указано в описании объявления.
Несмотря на удачное месторасположение, желающих купить квартиру пока не нашлось.
Напомним, две недели назад новосибирец пытался продать футбольный мяч за 180 тысяч рублей.
Комментарии
Лента новостей
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное