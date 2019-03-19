Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

фото с сайта novosibirsk.n1.ru

В пентхаусе есть несколько террас, гостевая и семейная зоны, а из окна открывается вид на Обское море и новый корпус НГУ.

В Советском районе продают самую дорогую квартиру в городе. Её цена составляет 135 миллионов рублей. Объявление появилось 16 марта на портале N1.RU.

В нём говорится, что двухэтажный пентхаус расположен на проспекте Академика Коптюга в верхней зоне Академгородка. Имеет три террасы – одну на нижнем и две – на верхнем этажах. Квартира находится на 15 этаже, а её общая площадь составляет около 339 квадратных метров.

Сейчас в квартире ещё идёт ремонт, поэтому на фотографиях, которые приложены к объявлению, показан лишь дизайн-проект.

«В отделке пентхауса используются натуральные материалы и их качественные аналоги. Например, ванная комната спальни хозяев отделана натуральным травертином. Полы в основном из паркетной доски из французского дуба и качественного широкоформатного керамогранита с подогревом», – указано в описании объявления.

Несмотря на удачное месторасположение, желающих купить квартиру пока не нашлось.

Напомним, две недели назад новосибирец пытался продать футбольный мяч за 180 тысяч рублей.