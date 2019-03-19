5 баллов
-4
64.32 73
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

Рубрика: общество

19.03.2019 13:55

фото с сайта novosibirsk.n1.ru

В пентхаусе есть несколько террас, гостевая и семейная зоны, а из окна открывается вид на Обское море и новый корпус НГУ.

В Советском районе продают самую дорогую квартиру в городе. Её цена составляет 135 миллионов рублей. Объявление появилось 16 марта на портале N1.RU. 

В нём говорится, что двухэтажный пентхаус расположен на проспекте Академика Коптюга в верхней зоне Академгородка. Имеет три террасы – одну на нижнем и две – на верхнем этажах. Квартира находится на 15 этаже, а её общая площадь составляет около 339 квадратных метров. 

Сейчас в квартире ещё идёт ремонт, поэтому на фотографиях, которые приложены к объявлению, показан лишь дизайн-проект.

«В отделке пентхауса используются натуральные материалы и их качественные аналоги. Например, ванная комната спальни хозяев отделана натуральным травертином. Полы в основном из паркетной доски из французского дуба и качественного широкоформатного керамогранита с подогревом», – указано в описании объявления. 

Несмотря на удачное месторасположение, желающих купить квартиру пока не нашлось. 

Напомним, две недели назад новосибирец пытался продать футбольный мяч за 180 тысяч рублей. 

 

Теги: НГУ Академгородок квартира

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.11.2018

Отвалиться назад в будущее

Инициатива о снятии с Академгородка стату...

Читать далее
Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее
Image
20.07.2017

Не как Джобс — с дипломом!

Нужно ли давать дипломы студентам за успешн...

Читать далее
Image
16.06.2016

Умный по определению

Каким видят Новосибирск будущего учёные и чиновники...

Читать далее
Image
19.02.2016

Кино на Сиб.фм: «Сибирь — великий эксперимент»

Неизв...

Читать далее

Новости по теме

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0» сегодня 14:18 Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету вчера 17:39

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...