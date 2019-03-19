Иркутский гинеколог проведёт пять лет в колонии за сексуальное насилие

Лента новостейПредложить новость
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»
Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ
Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП
Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной
Иркутский гинеколог проведёт пять лет в колонии за сексуальное насилиеРубрика: проиcшествия
19.03.2019 11:29
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В марте прошлого года врач из города Тулун изнасиловал студентку, которая пришла к нему на пересдачу.
Суд вынес приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняют в изнасиловании 20-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как было установлено следователями, в марте 2018 года врач-гинеколог Тулунской городской больницы изнасиловал в своём кабинете студентку медицинского университета, которая пришла к нему на пересдачу экзамена.
Девушка заявила о сексуальном насилии сотрудникам полиции, после чего подозреваемого задержали.
Тулунский городской суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, в марте вынесли приговор кемеровчанке, которая убила сожителя за реакцию на отказ от секса.
Комментарии
Лента новостей
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»
Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ
Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП
Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной
Статьи по теме
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Грести мусор руками
Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...
Новости по теме
Популярное