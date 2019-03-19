Иркутский гинеколог проведёт пять лет в колонии за сексуальное насилие

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В марте прошлого года врач из города Тулун изнасиловал студентку, которая пришла к нему на пересдачу.

Суд вынес приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняют в изнасиловании 20-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Как было установлено следователями, в марте 2018 года врач-гинеколог Тулунской городской больницы изнасиловал в своём кабинете студентку медицинского университета, которая пришла к нему на пересдачу экзамена.

Девушка заявила о сексуальном насилии сотрудникам полиции, после чего подозреваемого задержали.

Тулунский городской суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в марте вынесли приговор кемеровчанке, которая убила сожителя за реакцию на отказ от секса.