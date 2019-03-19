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Иркутский гинеколог проведёт пять лет в колонии за сексуальное насилие

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 11:29

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В марте прошлого года врач из города Тулун изнасиловал студентку, которая пришла к нему на пересдачу.

Суд вынес приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняют в изнасиловании 20-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 

Как было установлено следователями, в марте 2018 года врач-гинеколог Тулунской городской больницы изнасиловал в своём кабинете студентку медицинского университета, которая пришла к нему на пересдачу экзамена. 

Девушка заявила о сексуальном насилии сотрудникам полиции, после чего подозреваемого задержали. 

Тулунский городской суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Напомним, в марте вынесли приговор кемеровчанке, которая убила сожителя за реакцию на отказ от секса

 

Теги: насилие Иркутская область криминал

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

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Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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