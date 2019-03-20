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Компания Apple представила новый компьютерРубрика: наука
20.03.2019 08:48
фото с сайта unsplash.com
Устройство, оснащённое процессором Intel девятого поколения, представили разработчики компании Apple.
Компания Apple представила новый компьютер, оснащённый процессором Intel девятого поколения.
Как сообщает официальный сайт компании, мощный процессор почти вдвое превышает производительность прошлого поколения. Видеокарта и дисплей отвечают последним требованиям. Дисплей Retina с разрешением 14,7 миллиона пикселей обеспечит небывалое качество изображения. Как отмечает компания CNN, это вторая презентация новинок Apple на этой неделе. Вчера компания показала новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini.
Напомним, в январе стало известно, что компания Apple нечаянно организовала массовую прослушку через iPhone.
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Лента новостей
В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»
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