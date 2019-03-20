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Компания Apple представила новый компьютер

Рубрика: наука

20.03.2019 08:48

фото с сайта unsplash.com

Устройство, оснащённое процессором Intel девятого поколения, представили разработчики компании Apple. 

Компания Apple представила новый компьютер, оснащённый процессором Intel девятого поколения. 

Как сообщает официальный сайт компании, мощный процессор почти вдвое превышает производительность прошлого поколения. Видеокарта и дисплей отвечают последним требованиям. Дисплей Retina с разрешением 14,7 миллиона пикселей обеспечит небывалое качество изображения. Как отмечает компания CNN, это вторая презентация новинок Apple на этой неделе. Вчера компания показала новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini. 

Напомним, в январе стало известно, что компания Apple нечаянно организовала массовую прослушку через iPhone.

Теги: компьютеры

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Предложить новость

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Весна приходит в Новосибирск на выходных

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый продаваемый подержанный автомобиль в Новосибирске

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС завершает подготовку к весеннему половодью

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

вчера 21:37 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

вчера 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

вчера 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

вчера 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

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