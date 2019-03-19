Купить дом за одну зарплату можно под Омском

Лента новостейПредложить новость
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»
Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ
Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП
Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной
Купить дом за одну зарплату можно под ОмскомРубрика: экономика
19.03.2019 11:58
фото с сайта pixabay.com
Эксперты нашли в Омской области самый недорогой дом в России; недвижимость продают за 40 тысяч рублей.
Самый дешёвый дом России нашли в Омской области. Дом с участком здесь продают за 40 тысяч рублей, что равно средней зарплате по региону.
Как сообщают в агентстве недвижимости «Мир квартир», самый недорогой дом России расположен на участке в девять соток в посёлке Марьяновка Омской области. Дом – недострой, но его площадь – 150 квадратных метров, а на участке есть газ и водопровод. Чуть дороже, за 45 тысяч, продают дома на окраине Челябинска и в Кемеровской области.
Напомним, в феврале в Новосибирской области вслед за всей страной начала дорожать недвижимость на вторичном рынке.
Комментарии
Лента новостей
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»
Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ
Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП
Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное