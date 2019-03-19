Купить дом за одну зарплату можно под Омском

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Эксперты нашли в Омской области самый недорогой дом в России; недвижимость продают за 40 тысяч рублей.

Самый дешёвый дом России нашли в Омской области. Дом с участком здесь продают за 40 тысяч рублей, что равно средней зарплате по региону.

Как сообщают в агентстве недвижимости «Мир квартир», самый недорогой дом России расположен на участке в девять соток в посёлке Марьяновка Омской области. Дом – недострой, но его площадь – 150 квадратных метров, а на участке есть газ и водопровод. Чуть дороже, за 45 тысяч, продают дома на окраине Челябинска и в Кемеровской области.

Напомним, в феврале в Новосибирской области вслед за всей страной начала дорожать недвижимость на вторичном рынке.