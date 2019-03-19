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Купить дом за одну зарплату можно под Омском

Рубрика: экономика

19.03.2019 11:58

фото с сайта pixabay.com

Эксперты нашли в Омской области самый недорогой дом в России; недвижимость продают за 40 тысяч рублей. 

Самый дешёвый дом России нашли в Омской области. Дом с участком здесь продают за 40 тысяч рублей, что равно средней зарплате по региону. 

Как сообщают в агентстве недвижимости «Мир квартир», самый недорогой дом России расположен на участке в девять соток в посёлке Марьяновка Омской области. Дом – недострой, но его площадь – 150 квадратных метров, а на участке есть газ и водопровод. Чуть дороже, за 45 тысяч, продают дома на окраине Челябинска и в Кемеровской области. 

Напомним, в феврале в Новосибирской области вслед за всей страной начала дорожать недвижимость на вторичном рынке. 

Теги: Омская область

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Предложить новость

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сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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