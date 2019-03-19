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Лёд упал с крыши и отправил омича в реанимацию

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 17:59

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Сошедшая с крыши здания снежно-ледяная масса упала на голову молодому жителю Омска; парень находится в тяжёлом состоянии. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области начали доследственную проверку по факту получения местным жителем опасных для жизни травм, сообщила пресс-служба ведомства. 

По предварительной информации, 19 марта около часа дня молодой человек, проходивший по улице Партизанской, получил серьёзные травмы головы в результате схода снега и льда с крыши дома. Травмированного мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу № 1 имени А. Н. Кабанова. 

«В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое», – доложили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. 

По словам сотрудников пресс-службы СУ СКР по Омской области, сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить, кто является ответственным за уборку снега на крыше дома, с которого сошёл снег, и оценить степень его виновности. Уголовное дело пока что не возбуждено. 

Напомним, также в марте этого года глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Иркутске. 

 

Теги: происшествия Омск сход льда

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Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

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В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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