Лёд упал с крыши и отправил омича в реанимацию

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Лёд упал с крыши и отправил омича в реанимациюРубрика: проиcшествия
19.03.2019 17:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сошедшая с крыши здания снежно-ледяная масса упала на голову молодому жителю Омска; парень находится в тяжёлом состоянии.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области начали доследственную проверку по факту получения местным жителем опасных для жизни травм, сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, 19 марта около часа дня молодой человек, проходивший по улице Партизанской, получил серьёзные травмы головы в результате схода снега и льда с крыши дома. Травмированного мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу № 1 имени А. Н. Кабанова.
«В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое», – доложили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
По словам сотрудников пресс-службы СУ СКР по Омской области, сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить, кто является ответственным за уборку снега на крыше дома, с которого сошёл снег, и оценить степень его виновности. Уголовное дело пока что не возбуждено.
Напомним, также в марте этого года глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Иркутске.
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