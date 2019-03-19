Лёд упал с крыши и отправил омича в реанимацию

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Сошедшая с крыши здания снежно-ледяная масса упала на голову молодому жителю Омска; парень находится в тяжёлом состоянии.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области начали доследственную проверку по факту получения местным жителем опасных для жизни травм, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 19 марта около часа дня молодой человек, проходивший по улице Партизанской, получил серьёзные травмы головы в результате схода снега и льда с крыши дома. Травмированного мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу № 1 имени А. Н. Кабанова.

«В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое», – доложили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

По словам сотрудников пресс-службы СУ СКР по Омской области, сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить, кто является ответственным за уборку снега на крыше дома, с которого сошёл снег, и оценить степень его виновности. Уголовное дело пока что не возбуждено.

Напомним, также в марте этого года глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Иркутске.