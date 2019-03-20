Эксперты назвали самый продаваемый подержанный автомобиль в Новосибирске

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На одном из специализированных сайтов размещено 928 объявлений о продаже Toyota Corolla; люди готовы отдать за неё полмиллиона.

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие автомобили самые продаваемые в российских городах-миллионниках. Так, в Новосибирске, Омске и Красноярске наиболее популярной стала Toyota Corolla. Так, на сайте Auto.drom.ru опубликовано 928 объявлений от частных лиц, цены на машины этой марки варьируются от 150 до 500 тысяч в зависимости от года выпуска.

В шести других городах с миллионным населением (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск и Пермь) люди предпочитают приобретать Ford Focus, который по итогам 2018 года занял второе место в России по популярности.

В Казани и Нижем Новогороде победил корейский KIA Rio. В остальных городах-миллионниках лидерами стали Daewoo Nexia (Уфа), Hyundai Accent (Ростов-на-Дону), LADA-2170 (Самара) и Opel Astra (Краснодар).

Автомобили российского производителя LADA-2114 и LADA-2170 покупают в Самаре и Волгограде.

Напомним, 21 февраля эксперты выяснили, что новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям