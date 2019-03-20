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Эксперты назвали самый продаваемый подержанный автомобиль в Новосибирске

Рубрика: общество

20.03.2019 08:59

Фото с сайта shutterstock.com

На одном из специализированных сайтов размещено 928 объявлений о продаже Toyota Corolla; люди готовы отдать за неё полмиллиона.

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие автомобили самые продаваемые в российских городах-миллионниках. Так, в Новосибирске, Омске и Красноярске наиболее популярной стала Toyota Corolla. Так, на сайте Auto.drom.ru опубликовано 928 объявлений от частных лиц, цены на машины этой марки варьируются от 150 до 500 тысяч в зависимости от года выпуска.

В шести других городах с миллионным населением (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск и Пермь) люди предпочитают приобретать Ford Focus, который по итогам 2018 года занял второе место в России по популярности.

В Казани и Нижем Новогороде победил корейский KIA Rio. В остальных городах-миллионниках лидерами стали Daewoo Nexia (Уфа), Hyundai Accent (Ростов-на-Дону), LADA-2170 (Самара) и Opel Astra (Краснодар).

Автомобили российского производителя LADA-2114 и LADA-2170 покупают в Самаре и Волгограде.

Напомним, 21 февраля эксперты выяснили, что новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

Теги: автомобили Toyota водитель

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Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Весна приходит в Новосибирск на выходных

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый продаваемый подержанный автомобиль в Новосибирске

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:37 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

вчера 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

вчера 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

вчера 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

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