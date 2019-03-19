Новосибирец споил друга и похитил у него более двух миллионов рублей

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Новосибирец споил друга и похитил у него более двух миллионов рублейРубрика: проиcшествия
19.03.2019 10:09
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Злоумышленник перекинул с чужого счёта в мобильном банке на свой 2,2 млн рублей.
В Новосибирске суд рассмотрит дело 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении кражи в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По версии следствия, подозреваемый в краже житель Советского района Новосибирска приехал в дом к своему другу на улицу Демакова. После изрядной порции алкоголя хозяин дома пришёл в беспомощное состояние, чем поспешил воспользоваться его друг.
Обвиняемый знал, что хозяин дома имеет крупные сбережения на счёте мобильного банка, и при помощи его смартфона перевёл имеющиеся на счёте средства себе, а также третьим лицам. Сумма похищенного составила 2,2 млн рублей.
Как сообщают оперативники, расследование уголовного дела по данному факту окончено. Обвинительное заключение передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в марте новосибирская школьница украла доллары и евро из дома родителей подруги.
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