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Новосибирец споил друга и похитил у него более двух миллионов рублей

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 10:09

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Злоумышленник перекинул с чужого счёта в мобильном банке на свой 2,2 млн рублей.

В Новосибирске суд рассмотрит дело 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении кражи в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

По версии следствия, подозреваемый в краже житель Советского района Новосибирска приехал в дом к своему другу на улицу Демакова. После изрядной порции алкоголя хозяин дома пришёл в беспомощное состояние, чем поспешил воспользоваться его друг. 

Обвиняемый знал, что хозяин дома имеет крупные сбережения на счёте мобильного банка, и при помощи его смартфона перевёл имеющиеся на счёте средства себе, а также третьим лицам. Сумма похищенного составила 2,2 млн рублей. 

Как сообщают оперативники, расследование уголовного дела по данному факту окончено. Обвинительное заключение передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте новосибирская школьница украла доллары и евро из дома родителей подруги. 

 

Теги: суд кража криминал Новосибирск

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

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