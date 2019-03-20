Новосибирская ГЭС завершает подготовку к весеннему половодью

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РУСГИДРО»

Согласно информации компании «РусГидро», сейчас гидрологическая обстановка на Оби стабильная и жителям опасаться нечего.

На Новосибирской ГЭС прошло совещание полномочного представителя Президента России в СФО по подготовке к половодью. Главными вопросами в обсуждении стали потенциальные риски в паводковый период, меры по их предотвращению и обеспечению защиты населения и инфраструктуры от возможных угроз.

По сообщению пресс-службы компании, сейчас гидрологическая обстановка в Новосибирской области стабильная, а приток в марте этого года соответствует норме, хотя, по данным метеорологов, запасы снега и превышают средние показатели. Вне зависимости от погоды, ГЭС готова справиться с любым объёмом воды.

Новосибирский гидроузел рассчитан на пропуск через свои гидросооружения 12 700 кубических метров в секунду. Наступление половодья такого масштаба вероятно один раз в 100 лет. По словам директора Новосибирской ГЭС Святослава Полтаранина, подготовка станции проходит в штатном режиме согласно утверждённому плану. Приток воды в водохранилище в данный момент не превышает обычных для этого времени года значений.

Режимы работы Новосибирского гидроузла и водохранилища определяются Верхне-Обским водным бассейновым управлением (ВО БВУ). График пропуска весеннего половодья через сооружения Новосибирского гидроузла будет определён на заседании межведомственной рабочей группы после уточнения прогнозов гидрологической обстановки.

Напомним, в начале марта мощность новосибирской ГЭС увеличилась на 5 МВт.